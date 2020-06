ZSSK predstavila novú dieselmotorovú jednotku a vozeň prvej triedy

Vrútky 25. júna (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila vo štvrtok vo Vrútkach novú dvojčlánkovú dieselmotorovú jednotku 861,1 a diaľkový osobný vozeň prvej triedy Ampz. Obidve novinky sú z dielne ŽOS Vrútky.







Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podotkol, že momentálne sa uskutočňuje najväčšia obmena vozového parku ZSSK. "Zmodernizovaných alebo úplne nových je už takmer 50 percent celého vozového parku. Vozeň prvej triedy bude použitý pre diaľkovú prepravu, dieselové motorové jednotky majú tvoriť regionálne vlakové spojenia k hlavnej železničnej kostre. Je to tak všade vo svete, že práve dieselové jednotky zvážajú cestujúcich z regiónov. Motorová jednotka bude slúžiť pre región Vrútky, Zvolen, Banskobystrický kraj," povedal Doležal.



Dvojčlánková dieselmotorová jednotka je prvou zo 14, ktoré sú súčasťou dodávky 21 nových dvojčlánkových a trojčlánkových jednotiek. „Budú premávať na tratiach v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Nový osobný vozeň je prvý zo siedmich, ktoré budú určené pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú dopravu Bratislava – Žilina - Košice a Bratislava – Praha," informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Investícia do 21 dieselových dvojčlánkových a trojčlánkových motorových jednotiek je zhruba 77 miliónov eur, z toho približne 75 miliónov eur ide z fondov Európskej únie (EÚ). Investícia do 35 vozňov diaľkovej dopravy prvej a druhej triedy je vo výške vyše 66 miliónov eur z vlastných zdrojov ZSSK. V 35 kusoch je sedem vozňov prvej triedy a 28 vozňov druhej triedy," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Nízkopodlažné dieselmotorové jednotky s dieselhydrodynamickým prenosom výkonu sú určené na zabezpečenie dopravy na neelektrifikovaných regionálnych tratiach. "Trojčlánkové sú s kapacitou 171 miest na sedenie (39 kusov už ZSSK vlastní) a dvojčlánkové s kapacitou 115 miest na sedenie (celkovo objednaných 14 kusov). Zaradenie prvých dvoch dvojčlánkových jednotiek do prevádzky je naplánované od začiatku júla 2020. Dvojčlánková jednotka sa používa na tratiach s nižšími tokmi cestujúcich. Jej predpoklad nasadenia je v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, napríklad na tratiach Zvolen - Vrútky, Zvolen - Brezno či Zvolen – Fiľakovo," dodal hovorca ZSSK.