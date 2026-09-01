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ZSSK: Preukaz ISIC automaticky neznamená nárok na zľavu 100 percent
Podrobné podmienky využitia zľavy 100 % z cestovného vo vlakoch, registrácie a zľavneného cestovného sú dostupné na portáli ZSSK a informácie poskytuje aj jej kontaktné centrum.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Samotný preukaz ISIC automaticky neznamená nárok na cestovanie vlakmi so zľavou 100 percent. Na využívanie tejto zľavy musí mať žiak alebo študent nárok zaregistrovaný v systéme Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) podľa pravidiel pre bezplatné cestovanie. Dopravca na to upozornil v súvislosti so začiatkom nového školského roka.
Využitie preukazov ISIC sa rozšírilo od 1. júla 2026. „Pri zľavnenom platenom študentskom cestovnom ZSSK akceptuje platný preukaz ISIC vydaný v členskom štáte Európskej únie, a to vo fyzickej alebo elektronickej forme. Elektronický ISIC je potrebné predložiť priamo v príslušnej mobilnej aplikácii, fotografia alebo snímka obrazovky preukazu nie je jeho náhradou,“ vysvetlil hovorca ZSSK Ján Baček.
Podľa novely vyhlášky Ministerstva dopravy SR z roku 2024, účinnej od 1. júla, nárok na študentské zľavnené cestovné vo verejnej osobnej doprave na Slovensku možno preukázať aj platným preukazom ISIC. Nárok na študentské zľavnené cestovné majú študenti všetkých stupňov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov.
Všetci dopravcovia, vykonávajúci na Slovensku verejnú osobnú dopravu - železničnú, autobusovú aj mestskú hromadnú, sú povinní uznávať na študentské cestovné aj fyzickú a elektronickú formu platného preukazu ISIC.
Združenie pre študentov, mládež a učiteľov CKM SYTS ako oficiálny výhradný zástupca ISIC na Slovensku odporučilo postup, ak dopravca odmietne uznať platný fyzický alebo elektronický ISIC ako nárok na zľavnené študentské cestovné vo verejnej osobnej doprave.
„Ak by ste sa niekedy dostali do situácie, že dopravca nebude chcieť uznať váš platný fyzický alebo elektronický ISIC, upozornite ho na §23 ods. 4 vyhlášky č. 269/2024 Z. z. a požadujte, aby boli voči vám ustanovenia tejto vyhlášky plne rešpektované,“ uviedlo združenie na portáli isic.sk. Ak aj napriek tomu bude študent musieť uhradiť doplatok alebo pokutu, má si vyžiadať doklad a poznačiť si identifikačné údaje osoby, ktorej doplatok alebo pokutu uhradil.
„A následne podajte reklamáciu dopravcovi, s ktorým ste cestovali. Doplatok alebo pokuta vám budú vrátené. A na mieste by bolo aj ospravedlnenie sa dopravcu za spôsobené nepríjemnosti,“ dodalo CKM SYTS. Po zamietnutí oprávnenej reklamácie túto záležitosť preverí a ak bude zistené porušenie vyhlášky zo strany dopravcu, zabezpečí vybavenie reklamácie.
ZSSK na začiatku školského roka tiež pripomenula, že od 1. júla platí zmena aj pre študentov, ktorí školu práve ukončili. „Žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov môžu využívať zľavnené platené cestovné približne vo výške 50 % až do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa ich školský alebo akademický rok skončil, a to aj po maturite alebo záverečnej skúške,“ vysvetlil Baček.
Táto platená študentská zľava sa po novom vzťahuje aj na doktorandov denného štúdia do 26 rokov. Dopravca upozornil, že toto rozšírenie sa týka plateného zľavneného cestovného, nie zľavy 100 %. Absolventovi po zániku nároku na túto zľavu tak môže do 30. septembra zostať nárok na približne polovičné cestovné.
„Od júla sa zároveň rozšírila veková hranica pri platenom zľavnenom cestovnom pre deti. Približne 50-percentnú zľavu môžu po novom využívať deti až do dovŕšenia 18 rokov. Cestovanie so 100-percentnou zľavou z titulu veku dieťaťa sa poskytuje do dovŕšenia 15 rokov,“ dodal hovorca ZSSK.
Podrobné podmienky využitia zľavy 100 % z cestovného vo vlakoch, registrácie a zľavneného cestovného sú dostupné na portáli ZSSK a informácie poskytuje aj jej kontaktné centrum.
Využitie preukazov ISIC sa rozšírilo od 1. júla 2026. „Pri zľavnenom platenom študentskom cestovnom ZSSK akceptuje platný preukaz ISIC vydaný v členskom štáte Európskej únie, a to vo fyzickej alebo elektronickej forme. Elektronický ISIC je potrebné predložiť priamo v príslušnej mobilnej aplikácii, fotografia alebo snímka obrazovky preukazu nie je jeho náhradou,“ vysvetlil hovorca ZSSK Ján Baček.
Podľa novely vyhlášky Ministerstva dopravy SR z roku 2024, účinnej od 1. júla, nárok na študentské zľavnené cestovné vo verejnej osobnej doprave na Slovensku možno preukázať aj platným preukazom ISIC. Nárok na študentské zľavnené cestovné majú študenti všetkých stupňov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov.
Všetci dopravcovia, vykonávajúci na Slovensku verejnú osobnú dopravu - železničnú, autobusovú aj mestskú hromadnú, sú povinní uznávať na študentské cestovné aj fyzickú a elektronickú formu platného preukazu ISIC.
Združenie pre študentov, mládež a učiteľov CKM SYTS ako oficiálny výhradný zástupca ISIC na Slovensku odporučilo postup, ak dopravca odmietne uznať platný fyzický alebo elektronický ISIC ako nárok na zľavnené študentské cestovné vo verejnej osobnej doprave.
„Ak by ste sa niekedy dostali do situácie, že dopravca nebude chcieť uznať váš platný fyzický alebo elektronický ISIC, upozornite ho na §23 ods. 4 vyhlášky č. 269/2024 Z. z. a požadujte, aby boli voči vám ustanovenia tejto vyhlášky plne rešpektované,“ uviedlo združenie na portáli isic.sk. Ak aj napriek tomu bude študent musieť uhradiť doplatok alebo pokutu, má si vyžiadať doklad a poznačiť si identifikačné údaje osoby, ktorej doplatok alebo pokutu uhradil.
„A následne podajte reklamáciu dopravcovi, s ktorým ste cestovali. Doplatok alebo pokuta vám budú vrátené. A na mieste by bolo aj ospravedlnenie sa dopravcu za spôsobené nepríjemnosti,“ dodalo CKM SYTS. Po zamietnutí oprávnenej reklamácie túto záležitosť preverí a ak bude zistené porušenie vyhlášky zo strany dopravcu, zabezpečí vybavenie reklamácie.
ZSSK na začiatku školského roka tiež pripomenula, že od 1. júla platí zmena aj pre študentov, ktorí školu práve ukončili. „Žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov môžu využívať zľavnené platené cestovné približne vo výške 50 % až do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa ich školský alebo akademický rok skončil, a to aj po maturite alebo záverečnej skúške,“ vysvetlil Baček.
Táto platená študentská zľava sa po novom vzťahuje aj na doktorandov denného štúdia do 26 rokov. Dopravca upozornil, že toto rozšírenie sa týka plateného zľavneného cestovného, nie zľavy 100 %. Absolventovi po zániku nároku na túto zľavu tak môže do 30. septembra zostať nárok na približne polovičné cestovné.
„Od júla sa zároveň rozšírila veková hranica pri platenom zľavnenom cestovnom pre deti. Približne 50-percentnú zľavu môžu po novom využívať deti až do dovŕšenia 18 rokov. Cestovanie so 100-percentnou zľavou z titulu veku dieťaťa sa poskytuje do dovŕšenia 15 rokov,“ dodal hovorca ZSSK.
Podrobné podmienky využitia zľavy 100 % z cestovného vo vlakoch, registrácie a zľavneného cestovného sú dostupné na portáli ZSSK a informácie poskytuje aj jej kontaktné centrum.