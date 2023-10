ZSSK: Pri ceste vlakom z Komárna do Bratislavy budú platiť obmedzenia

Bratislava 18. októbra (TASR) - Pri ceste vlakom z Komárna do Bratislavy treba od pondelka (23. 10.) počítať s obmedzeniami. Dôvodom je výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa, ktorá vylúči železničnú dopravu v úseku trate Bratislava Nové Mesto - Podunajské Biskupice. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza mimoriadny cestovný poriadok. Platiť bude do 9. decembra. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.



"Všetky vlaky budú na tomto úseku nahradené autobusmi náhradnej autobusovej dopravy. Premávať budú medzi stanicami denne v hodinových intervaloch, ktoré budú doplnené v dopravnej špičke do 30-minútového intervalu," skonštatoval Kováč s tým, že autobusy budú naviazané na príchody a odchody vlakov smer Dunajská Streda a Komárno v stanici Podunajské Biskupice.



V úseku Bratislava Nové Mesto - Bratislava hl. st. budú v tomto období všetky vlaky odrieknuté, a to bez náhrady. ZSSK odporúča využiť spomínanú autobusovú dopravu, ktorá bude pre lepšiu dostupnosť obsluhovať aj zastávku MHD Klientske centrum, kde je možné prestúpiť na autobusovú linku 61 smer Hlavná stanica.



Pre lepšiu dostupnosť centra hlavného mesta zo stanice Podunajské Biskupice odporúča použiť MHD linky 70 a 78 smer Staré Mesto.



Naopak, vlakov, ktoré jazdia v úseku Podunajské Biskupice - Dunajská Streda - Komárno, sa obmedzenia nedotknú. Premávať v danom úseku budú podľa cestového poriadku, ktorý je platný od 1. októbra.



"Upozorňujeme cestujúcich, že v stanici Bratislava hl. st. nie je zaručené čakanie prípojných vlakov od linky 61," zdôraznil Kováč. Pripomenul tiež, že v linkách 61 zároveň neplatia cestovné doklady ZSSK, odporúča preto zakúpenie integrovaného lístka v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



TIOP Vrakuňa sa bude nachádzať blízko súčasného obratiska trolejbusov a autobusov na Čiližskej. S jeho výstavbou sa má začať 23. októbra. Práce by mali trvať do druhého kvartálu 2024.