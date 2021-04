ZSSK v mimoriadnom cestovnom poriadku ďalšie vlaky

Bratislava 1. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pridá v mimoriadnom cestovnom poriadku ďalšie vlaky. Od utorka (6. 4.) tak pribudnú nové spojenia najmä v okolí hlavného mesta, ktoré cestujúcim chýbali. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"ZSSK v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR od utorka rozšíri ponuku prímestskej vlakovej dopravy z dôvodu kapacitných nedostatkov na traťových úsekoch v okolí Bratislavy, ktoré súvisia s mimoriadnym grafikonom vlakovej dopravy (GVD) platným v období od 28. marca do 1. mája 2021," spresnil hovorca.



K mimoriadnemu grafikonu dopravca pristúpil pre pandémiu nového koronavírusu, ide o sobotňajší režim vedenia vlakov s viacerými výnimkami.



Od utorka pribudne viacero spojov linky S 20 IDS BK na trati Bratislava - Malacky - Kúty - Břeclav. Ide o osobný vlak Os 3045 z odchodom z Malaciek o 6.28 h a s príchodom na bratislavskú hlavnú stanicu o 7.07 h. Spoj bude vedený v pracovné dni. Smerom naspäť pribudne vlak, ktorý pôjde takisto v pracovné dni, ide o Os 2052 s odchodom z Hlavnej stanice o 15.16 h a s príchodom do Malaciek o 15.53 h. V podvečerných hodinách v pracovné dni pribudne ďalší vlak z Malaciek (16.19 h) do Bratislavy (17.07 h).



V rámci linky S 60/S 65 na trati Bratislava - Senec - Nové Zámky pribudne spoj vedený v pracovné dni, ide o regionálny expres REX 1872 z Nových Zámkov (5.18 h) do bratislavskej hlavnej stanice (6.32 h).



Jeden spoj osobného vlaku pribudne aj na linke S 70 IDS BK na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Ide o Os 4360 s odchodom z Dunajskej Stredy o 5.57 h a s príchodom do Bratislavy o 7.02 h v pracovné dni.



Spoj pribudne aj na trati Fiľakovo - Zvolen - pôjde o osobný vlak Os 6262 s odchodom z Fiľakova o 5.44 h a s príchodom na zvolenskú stanicu o 7.20 h. Takisto pôjde v pracovné dni.



"Pri vybraných vlakoch v okolí Bratislavy premávajúcich v čase rannej dopravnej špičky zároveň dochádza k zvýšeniu ponúkanej kapacity miest na sedenie," uzavrel hovorca.