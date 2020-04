ZSSK pridáva vozne na vybrané vlaky, chce tak zvýšiť bezpečnosť

Bratislava 29. apríla (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od stredy posilňuje vybrané rýchliky, regionálne rýchliky a regionálne expresy o ďalšie vozne. Cieľom je zabezpečiť ľuďom v čase pandémie nového koronavírusu lepšie podmienky na bezpečnú prepravu vlakom. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Vďaka vyššiemu počtu vozňov bude vo vlakoch národného dopravcu dostatok miesta, aby mohli byť dodržané bezpečné odstupy medzi jednotlivými cestujúcimi," ozrejmil Kováč. Od stredy tak bude celkom 44 kľúčových vlakových spojení posilnených spravidla o jeden vozeň, vybrané vlaky budú v najvyťaženejšie dni posilnené o dva až tri vozne.



Ide napríklad o rýchlik, ktorý štartuje o 16.13 h z Bratislavy a má plánovaný príchod do Košíc o 21.53 h. Podľa ZSSK je to z pohľadu kapacity jeden z najviac využívaných vlakov diaľkovej dopravy. Disponovať bude dvoma vozňami navyše počas štvrtkov a piatkov. Vlak s odchodom z Košíc o 14.07 h, ktorý má doraziť do Bratislavy o 19.47 h, bude mať v nedeľu o tri vozne viac. "Zároveň platí, že vlaky budú posilnené pred predĺženými víkendmi a po ich skončení – sviatky 1. mája a 8. mája pripadajú tento rok na piatok," priblížil hovorca ZSSK.