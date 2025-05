ZSSK prijala po mimoriadnej udalosti v Poprade viaceré opatrenia

Poprad 15. mája (TASR) - V súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Poprade, poškodení mosta, ku ktorému došlo v stredu (14. 5.) v skorých ranných hodinách, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prijala viaceré opatrenia s cieľom čo najviac uľahčiť ľuďom cestovanie. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Ako povedal, v prípade, ak cestujúci neodcestovali alebo išli len časť trasy, môžu vrátiť cestovný lístok aj s poplatkom za servis na akejkoľvek pokladnici ZSSK bez sankcie. V prípade využitia náhradného autobusu je lístok považovaný za využitý. Sankcia sa podľa jeho slov nebude uplatňovať ani pri využití povinných miestenkových vozňov bez miestenky.



„Aj napriek obmedzeniam ZSSK odporúča využiť severnú trasu cez Žilinu a Poprad. V úseku Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves zabezpečujeme kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu (NAD) každých desať minút v oboch smeroch. Predpokladané obnovenie vlakovej prevádzky je v sobotu (17. 5.), no istý čas potrvá, kým sa doprava úplne stabilizuje,“ uviedol Drevický.



ZSSK zároveň upozorňuje cestujúcich, že nadväznosť autobusov na vlaky nie je garantovaná. Miestenky nemusia zodpovedať radeným vozňom. Sankcia za cestu bez miestenky sa neuplatňuje, miestenka však podľa ZSSK zostáva výhodou. Rovnako upozorňuje na to, že jazdné časy sú ovplyvnené a môžu sa meniť. Cestovné lístky ZSSK uznáva aj v iných spojoch, než na ktoré boli pôvodne zakúpené.



Ako uviedol Drevický, prímestská doprava je vedená vlakom na úseku Košice - Vydrník a ako NAD v úseku Vydrník - Svit. Prípoje z Popradu smer Liptovský Mikuláš v regionálnej doprave nebudú zabezpečené



„Autovlaky a nočné vlaky z Bratislavy do Popradu budú končiť v Poprade, pričom z Popradu do Spišskej Novej Vsi pôjde autobus NAD a ďalej do Košíc pôjde náhradná súprava. Cestujúci, ktorí chcú cestovať vlakom EC 240 Košičan do Prahy: z Košíc pôjdu vlakom Ex 622, v úseku Spišská Nová Ves - Poprad pôjdu NAD, pričom v Poprade ich vlak EC 240 počká (očakávané meškanie EC vlaku približne 60 minút),“ vysvetlil Drevický.



Južná trasa cez Zvolen je v súčasnosti podľa Drevického menej komfortná - vyžaduje si až päť prestupov, z toho dva na náhradnú autobusovú dopravu. Trasa vedie vlakom z Bratislavy do Šale, autobusom do Novej Bane, vlakom do Zvolena, vlakom (Gemeran) do Lučenca, autobusom do Fiľakova a vlakom do Košíc.



„ZSSK momentálne neplánuje zaviesť priame dočasné spojenie Bratislava - Košice bez prestupu vzhľadom na rozsah výluk a kapacitné obmedzenia. Cestovanie cez Maďarsko neodporúčame, keďže neexistuje zmysluplná alternatíva, ktorá by bola pre cestujúcich výhodnejšia z hľadiska ceny, času aj prestupov,“ spresnil Drevický.



ZSSK odporúča sledovať aktuálne informácie na ich webstránke a profiloch sociálnych sietí.



V úseku Poprad-Tatry - Vydrník je od stredy (14. 5.) na železničnej trati prerušená doprava. Dôvodom je statické narušenie mosta ponad železnicu na ceste I/18. V nočných hodinách počas rekonštrukčných prác na moste praskol jeden z nosníkov, ktoré zhotoviteľ práve z mosta odstraňoval, aby ich mohol nahradiť novými.