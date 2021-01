POZOR, ZSSK pristupuje k ďalším obmedzeniam v doprave

Bratislava 8. januára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko pristupuje k ďalšej optimalizácii dopravy. Dôvodom je znižovanie mobility obyvateľstva, ktoré súvisí s protipandemickými opatreniami. Zároveň zatiaľ nezaradí reštauračné vozne. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Od 9. januára do 28. februára nebudú v soboty a nedele vedené viaceré regionálne rýchliky. Ide o vlak, ktorý: Vyráža zo stanice Poprad-Tatry o 7:32 h. a do Muszyne má príchod o 9:10

Má odchod o 9:53 z Muszyne a do stanice Poprad-Tatry prichádza o 11:23.

Má štartovať z Popradu-Tatry o 15:18 a do stanice Muszyna má príchod o 17:01.

Jazdí v opačnom smere a čas odchodu má o 17:56 a príchod do cieľovej stanice o 19:29.



Súčasne ani po 10. januári ZSSK nezaradí reštauračné vozne na trase Košice – Žilina – Bratislava v tzv. šesťstovkových rýchlikoch a vo vlakoch 700, 702, 704, 717, 719, 764, 767, 17764, 1763.



„S postupným opätovným nasadením týchto vozňov počítame od 24. januára 2021. Upozorňujeme, že v spomínaných vlakoch nebude ani možnosť zakúpenia si občerstvenia a nápojov z mobilbaru, preto cestujúcich prosíme o pochopenie a o to, aby si podľa vlastných možností na dlhšiu cestu zabezpečili aj občerstvenie," skonštatoval Kováč.



K obmedzeniu reštauračných služieb dochádza tiež vo vlakoch Railjet xpress (rjx) 167 a rjx 160 medzi Viedňou a Bratislavou. Vlak rjx 167 v bude úseku Viedeň – Bratislava do odvolania vedený bez personálu reštauračného vozňa.



Rovnako tak to bude platiť v prípade vlaku rjx 160 v úseku Bratislava – Viedeň. Vozne, v ktorých sa poskytujú cateringové služby, budú v úseku Viedeň – Bratislava – Viedeň uzamknuté. V úseku Viedeň – Zürich – Viedeň však budú cateringové služby poskytované v plnom rozsahu.