ZSSK reaguje na uvoľňovanie, obnovuje takmer naplno cestovný poriadok

Bratislava 16. apríla (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) reaguje na uvoľňovanie opatrení. Od 18. apríla ruší mimoriadny grafikon vlakovej dopravy, ktorý platil od 28. marca tohto roka. Takmer v plnom rozsahu sa vracia k cestovnému poriadku 2020/2021. Vlaky InterCity (IC) však naďalej zostávajú zrušené. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Po avizovanom pondelňajšom (19. 4.) uvoľnení opatrení očakáva ZSSK postupný nárast dopytu po vlakovej doprave. Preto dochádza k obnoveniu diaľkovej dopravy. Z pohľadu vnútroštátnej diaľkovej dopravy sú podľa Kováča všetky vlaky diaľkovej dopravy vedené podľa pôvodne plánovaného rozsahu. Výnimkou je regionálny rýchlik (RR) Bratislava – Žilina, ktorý bude vedený už od 17. apríla denne, ale aj RR medzi Banskou Bystricou a Bratislavou, ktorý bude vedený 1. septembra a od 5. septembra v nedele. RR, ktorý premáva medzi Zvolenom a Košicami, bude rovnako vedený 1. septembra a od 5. septembra v nedele. Reštauračné vozne naďalej nebudú radené.



Obmedzená zostáva medzištátna doprava. Expresy (Ex) 141, 142, 144 a 145 budú vedené od 18. apríla v úseku Žilina – Čadca. Vlaky EuroNight (EN) 442 a 443 sú vedené na vnútroštátnom úseku Humenné – Žilina a späť. RR Košice – Mukačevo ostávajú zrušené aj naďalej, predpokladá sa ich zavedenie od 1. júla. Zrušené zostávajú napríklad aj RR Poprad-Tatry – Muszyna, zavedené by mohli byť od 3. júla.



"O zavedení medzištátnych vlakov v súčasnosti prebiehajú rokovania s partnerskými dopravcami. Komerčné IC vlaky Košice – Bratislava – Viedeň a Košice – Bratislava zatiaľ nebudú vedené," ozrejmil Kováč.



Všetky vlaky prímestskej dopravy sú vedené podľa pôvodne plánovaného rozsahu. Netýka sa to však vlakov na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, ktorých zrušenie bolo realizované od 7. marca 2021, či vedenia osobných vlakov 6050 – 6053 na úseku Šahy – Dudince, ktorých zrušenie bolo realizované tiež od 7. marca. Posilová doprava v oblasti Vysokých Tatier bude realizovaná o niečo neskôr, a to od 1. júla. Sezónne vlaky vedené z Medzilaboriec smer Lupkow budú rovnako vedené neskôr oproti pôvodnému plánu, a to od 2. júla. Osobné vlaky 4534 a 4535 na trati Galanta – Trnava budú vedené až od 1. septembra.