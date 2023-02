ZSSK: Rok 2022 bol rekordný, vraciame sa k trhovým dátam pred COVID-19

Bratislava 1. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila v roku 2022 takmer 67,2 milióna cestujúcich, čo znamená, že sa približuje k dátam z čias pred pandémiou nového koronavírusu na Slovensku. Kým v roku 2019 evidovali železnice asi 77,3 milióna cestujúcich, v "covidovom" období 2020 a 2021 prepravila ZSSK len asi 46,6 a 45,6 milióna ľudí. Informoval o tom národný dopravca vo zverejnenej štatistike.



"Nižšie čísla prepravených cestujúcich počas obdobia zasiahnutého pandémiou náročnú situáciu len podčiarkli. Sme však radi, že aj napriek ťažšiemu obdobiu sa nám cestujúci opäť vracajú do vlakov," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.



Celkový počet vlani prepravených cestujúcich, ktorí si zakúpili lístok, dosiahol úroveň 43,9 milióna platiacich zákazníkov. Dopravca vyčíslil aj počet cestujúcich, ktorí sa prepravili bezplatne a tých bolo vlani 23,1 milióna. Na porovnanie, v roku 2019 ich bolo takmer 30 miliónov.



V roku 2022 bol rekordérom medzi cestujúcimi zákazník, ktorý si zakúpil až 666 dokladov, a to najčastejšie na trati Ostrava – Žilina. Národný dopravca evidoval rekordné dáta aj v oblasti prepravy domácich zvierat a osobných prepravných prostriedkov. V roku 2022 v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšilo cestovné za prepravu psov o skoro 10.000 eur. Počet prepravených bicyklov v roku 2022 dosiahol číslo 248.898 kusov.



Prvé mesiace 2022 boli ešte ovplyvnené protipandemickými opatreniami, keď si cestujúci a vlakový personál museli chrániť horné dýchacie cesty. Kontrola lístkov bola až do polovice decembra minulého roka bezkontaktná a iba vizuálna, doplnil národný dopravca.