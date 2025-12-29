Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZSSK: Rok 2025 bol v znamení výrazných zmien, priniesol aj nehody

Na snímke dva vlaky nasledujúci deň po zrážke pri Pezinku v pondelok 10. novembra 2025. Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620 v nedeľu 9. novembra. Foto: TASR - Michal Svítok

Prvýkrát začali medzi Bratislavou a Košicami premávať expresné vlaky v pravidelnom hodinovom takte, rástol počet cestujúcich a do prevádzky pribudli nové moderné vozidlá aj služby.

Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Rok 2025 bol pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) obdobím výrazných zmien a stabilizácie. Prvýkrát začali medzi Bratislavou a Košicami premávať expresné vlaky v pravidelnom hodinovom takte, rástol počet cestujúcich a do prevádzky pribudli nové moderné vozidlá aj služby. Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval v tlačovej správe.

„Rok zároveň priniesol aj nehodové udalosti, ktoré viedli k príprave a postupnému napĺňaniu Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Išlo o nehody pri Jablonove nad Turňou v októbri a Pezinku v novembri.

Končiaci sa rok bol pre národného vlakového dopravcu aj personálne náročný. Popri posilňovaní dopravných profesií pokračoval v optimalizácii administratívy a riadenia, aby mal viac kapacít v prevádzke a údržbe a znižoval nadčasy.

„ZSSK si zároveň udržala stabilný tím a zvýšila záujem o dopravné profesie. Fluktuácia v spoločnosti klesla na 5,14 %, u rušňovodičov dokonca na 3,45 %. Viac ako 160 uchádzačov sa pripravuje na pozíciu rušňovodiča,“ priblížil Baček. Prijímanie nových zamestnancov podporila náborová kampaň Držíme Slovensko v pohybe a rozšírenie duálneho vzdelávania do 15 škôl.

ZSSK v roku 2025 pokračovala v historicky najväčšej modernizácii vozidlového parku, ktorá má zásadný vplyv na kvalitu, kapacitu aj spoľahlivosť železničnej dopravy. Do prevádzky pribudlo päť nových elektrických jednotiek Panter a päť moderných rušňov Siemens Vectron z celkovo pätnástich prenajatých.

Vedenie ZSSK v tomto roku rozhodlo o realizácii a zmluvnom zabezpečení viacerých veľkých investičných projektov, ktoré určujú podobu osobnej železničnej dopravy na Slovensku na nasledujúce roky.

Ide najmä o obstaranie ďalších štyroch veľkokapacitných dvojposchodových jednotiek KISS, obstaranie a podpis zmluvy na hybridné batériové jednotky, modernizáciu 33 motorových jednotiek Bageta, obnovu nočnej dopravy nákupom desiatich modernizovaných lôžkových vozňov, uzatvorenie zmluvy na modernizáciu desiatich ležadlových vozňov, ako aj a pokračovanie prípravy ďalších diaľkových elektrických súprav.

„Súčasťou modernizačného balíka je aj rozvoj technického zázemia pre údržbu a servis vlakov. ZSSK v roku 2025 pokračovala v príprave projektov nových technicko-hygienických údržbových stredísk v Košiciach a v Žiline,“ pokračoval Baček. Tieto strediská umožnia komplexnú údržbu, čistenie, dopĺňanie prevádzkových médií a hygienický servis vlakov na jednom mieste, čím skrátia odstávky vozidiel, zvýšia ich dostupnosť v premávke a zlepšia pracovné podmienky zamestnancov.

ZSSK zároveň postupne vyradzuje najstaršie vozidlá - v roku 2025 odstavila 32 kusov, čo pomáha zvyšovať spoľahlivosť prevádzky. V premávke je už 91 vozidiel vybavených zabezpečovacím systémom ETCS. Rok 2025 podľa dopravcu potvrdil, že železnica má na Slovensku pevné miesto ako každodenná verejná služba.
