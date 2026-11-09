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ZSSK rok po nehode pri Pezinku posilnila odbornú prípravu a prevenciu
Spoločnosť zároveň upravila výcvikový a skúšobný poriadok a zaviedla ďalšie overovanie vedomostí pred praktickou skúškou odbornej spôsobilosti.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) rok po nehode dvoch jej vlakov pri Pezinku pokračuje v opatreniach na posilnenie odbornej prípravy, preverovanie spôsobilosti rušňovodičov a preventívnu činnosť. Zohľadňuje aj odporúčania bezpečnostného vyšetrovania a prijíma kroky na úpravu prevádzkových postupov, technické zabezpečenia a pracovné podmienky zamestnancov. Informoval o tom v pondelok dopravca.
„ZSSK od prvého polroka 2026 rozšírila pravidelné odborné školenie rušňovodičov zo 14 na 16 hodín ročne. Osobitnú pozornosť venuje správnemu vyhodnocovaniu návestí, jazde počas výluk, postupom podľa písomných rozkazov a komunikácii pri mimoriadnych situáciách. Do konca októbra absolvovalo mimoriadne tematické preškolenie 734 rušňovodičov v rámci 34 školení,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Spoločnosť zároveň upravila výcvikový a skúšobný poriadok a zaviedla ďalšie overovanie vedomostí pred praktickou skúškou odbornej spôsobilosti. Posilnila aj následné odborné preverovanie pri zistených nedostatkoch.
ZSSK pokračuje v projektoch vybavovania vozidiel systémom ETCS a modernizácie komunikačných a záznamových zariadení. Prostredníctvom projektu Rovnováha sa venuje organizácii služieb, pracovnému zaťaženiu, odpočinku a podnetom rušňovodičov z každodennej prevádzky.
„Spoločnosť pripravuje rozšírenie výcviku o trenažéry, ktoré umožnia precvičovať aj mimoriadne prevádzkové situácie. Opatrenia ZSSK sú súčasťou širšieho bezpečnostného plánu. Po dvoch vážnych železničných nehodách vláda SR v decembri 2025 schválila Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku,“ pripomenul Baček.
ZSSK počas uplynulého roka zabezpečovala administráciu a vyplácanie mimoriadnych finančných príspevkov poškodeným podľa pravidiel schválených vládou. V apríli vláda tieto pravidlá aktualizovala tak, aby bolo možné zohľadniť aj zdravotné následky, ktoré sa preukázali až s časovým odstupom. ZSSK vychádzala zo zdravotníckych podkladov a spolupracovala s príslušnými inštitúciami.
Pred rokom sa pri Pezinku zrazili dva vlaky ZSSK. Vážna nehoda zasiahla cestujúcich, ich blízkych aj zamestnancov železníc. Bezpečnostné vyšetrovanie, ktorého závery Ministerstvo dopravy SR zverejnilo v marci 2026, určilo ako príčinný faktor nehody nerešpektovanie návesti Stoj. Záverečná správa obsahovala aj bezpečnostné odporúčania pre ZSSK a ŽSR ako správcu železničnej infraštruktúry.
„ZSSK od prvého polroka 2026 rozšírila pravidelné odborné školenie rušňovodičov zo 14 na 16 hodín ročne. Osobitnú pozornosť venuje správnemu vyhodnocovaniu návestí, jazde počas výluk, postupom podľa písomných rozkazov a komunikácii pri mimoriadnych situáciách. Do konca októbra absolvovalo mimoriadne tematické preškolenie 734 rušňovodičov v rámci 34 školení,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Spoločnosť zároveň upravila výcvikový a skúšobný poriadok a zaviedla ďalšie overovanie vedomostí pred praktickou skúškou odbornej spôsobilosti. Posilnila aj následné odborné preverovanie pri zistených nedostatkoch.
ZSSK pokračuje v projektoch vybavovania vozidiel systémom ETCS a modernizácie komunikačných a záznamových zariadení. Prostredníctvom projektu Rovnováha sa venuje organizácii služieb, pracovnému zaťaženiu, odpočinku a podnetom rušňovodičov z každodennej prevádzky.
„Spoločnosť pripravuje rozšírenie výcviku o trenažéry, ktoré umožnia precvičovať aj mimoriadne prevádzkové situácie. Opatrenia ZSSK sú súčasťou širšieho bezpečnostného plánu. Po dvoch vážnych železničných nehodách vláda SR v decembri 2025 schválila Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku,“ pripomenul Baček.
ZSSK počas uplynulého roka zabezpečovala administráciu a vyplácanie mimoriadnych finančných príspevkov poškodeným podľa pravidiel schválených vládou. V apríli vláda tieto pravidlá aktualizovala tak, aby bolo možné zohľadniť aj zdravotné následky, ktoré sa preukázali až s časovým odstupom. ZSSK vychádzala zo zdravotníckych podkladov a spolupracovala s príslušnými inštitúciami.
Pred rokom sa pri Pezinku zrazili dva vlaky ZSSK. Vážna nehoda zasiahla cestujúcich, ich blízkych aj zamestnancov železníc. Bezpečnostné vyšetrovanie, ktorého závery Ministerstvo dopravy SR zverejnilo v marci 2026, určilo ako príčinný faktor nehody nerešpektovanie návesti Stoj. Záverečná správa obsahovala aj bezpečnostné odporúčania pre ZSSK a ŽSR ako správcu železničnej infraštruktúry.