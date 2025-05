ZSSK rozširuje dámske kupé aj do ďalších vlakov

Bratislava 19. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) rozšíri kupé vyhradené pre ženy, takzvané dámske kupé aj do ďalších vlakov. Od štvrtka (22. 5.) bude k dispozícii aj v rýchlikoch na trati Bratislava - Banská Bystrica a Žilina - Čadca. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Šesťmiestne dámske kupé je k dispozícii takmer rok v expresných vlakoch na trase Bratislava - Žilina - Košice. Jeho priemerná obsadenosť je podľa ZSSK približne 60 %.



„Dámske kupé si od spustenia v minulom roku získalo stabilné miesto medzi našimi službami. Vysoké využitie a pozitívna spätná väzba od cestujúcich nás presvedčili, že má zmysel túto možnosť rozšíriť aj do ďalších rýchlikov. Teší nás, že službu dnes ponúkame nielen na hlavnej trase, ale po novom aj na južnej vetve do Banskej Bystrice či medzi Žilinou a Čadcou,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.