ZSSK sa aj v tomto roku zapája do kampane Do práce na bicykli

Bratislava 2. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa aj v tomto roku zapojí do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Kampaň zameraná na podporu udržateľnej dopravy odštartovala v nedeľu (1. 6.) a potrvá do konca júna. Tímy sa môžu registrovať do 7. júna. ZSSK o tom informovala v pondelok.



Do kampane sa môžu zapojiť dvoj- až štvorčlenné tímy zamestnancov, ktoré budú namiesto autami dochádzať do práce vlakom, bicyklom, mestskou hromadnou dopravou (MHD) alebo pešo. Cieľom kampane, ktorá je v tomto roku zameraná na deautomobilizáciu, je podľa ZSSK nielen podpora zdravého životného štýlu, ale aj zníženie uhlíkovej stopy.



Podľa vlakového dopravcu sa každý rok na kampani zúčastňuje vyše 200 zamestnancov ZSSK. „V kategóriách ako dochádzanie verejnou dopravou či zníženie emisií CO2 sa ZSSK opakovane umiestňuje na prvých priečkach,“ uviedla spoločnosť.



Vlani vytvorilo 273 účastníkov 84 tímov a obhájili prvenstvo v dvoch kategóriách - ušetrenom CO2 a najviac prejdených kilometrov verejnou dopravou.



„Kampaň je u nás každý rok trochu iná. Na začiatku vyhodnocujeme, čo fungovalo a čo treba zmeniť. Pridali sme vlastné interné súťaže, vytvorili sme štatistiky, ktoré priebežne zdieľame, aby sme udržali motiváciu a vydržali si celý mesiac evidovať jazdy. Zároveň sa snažíme, aby účastníci dostali spätnú väzbu a odmenu za ich snahu. Každý účastník získa darček a najlepší cyklisti či necyklisti sú ocenení. Zaujímavé ceny čakajú aj na tri najlepšie tímy bez ohľadu na formu dochádzania - bicykel, MHD, peši či vlak. Tento rok sme tiež zmenili odmeňovací systém, pričom budeme viac sledovať angažovanosť, teda zaevidované jazdy do a z práce, ako prejdené kilometre,“ uviedol koordinátor kampane v ZSSK Lukáš Riha.