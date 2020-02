ZSSK sa nezúčastní na súťaži na dopravcu v úseku Bratislava - Komárno

Bratislava 14. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa nezúčastní na súťaži na výber dopravcu v osobnej železničnej doprave na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Podľa ZSSK nie je možné v termíne, ktorý určilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, predložiť kvalifikovanú ponuku. Štátny dopravca plánuje do konca budúceho týždňa podať námietku a pravdepodobne MDV požiada, aby súťaž zrušilo a vyhlásilo novú.



"Nie je možné v požadovanom termíne predložiť kvalifikovanú ponuku, pričom tento termín podľa nášho názoru predstavuje približne len zlomok potrebného času na jej prípravu," uviedla ZSSK vo vyhlásení zaslanom v piatok médiám. Podľa ZSSK by bol schopný kvalifikovanú ponuku predložiť iba taký uchádzač, ktorý už dnes disponuje vozidlami spĺňajúcimi v podstatných ohľadoch požiadavky vyhlasovateľa a je pripravený ich takmer okamžite využiť na účely realizácie výkonov na súťaženej trase.



V poradí druhú súťaž na liberalizáciu tratí rezort dopravy spustil začiatkom októbra. Prvou bola súťaž na prevádzkovateľa osobnej vlakovej dopravy na trati Žilina - Rajec. Hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká v novembri minulého roka informovala o tom, že do súťaže na výber železničného dopravcu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno sa prihlásilo päť záujemcov. Jedného z uchádzačov už ministerstvo vyradilo pre nesplnenie podmienok.



Na frekventovanej trati v súčasnosti jazdí súkromný dopravca RegioJet, ktorý má záujem v tom pokračovať aj naďalej. RegioJetu sa končí aktuálne platná zmluva v decembri 2020. Potom môže na trať nastúpiť uchádzač, ktorý vzíde z verejnej súťaže. Trať bude obsluhovať nasledujúcich desať rokov.



Zámer vyhlásiť verejnú súťaž na trati Bratislava – Komárno rezort zverejnil pred viac ako rokom v európskom vestníku. Celkovo 95-kilometrová trať patrí k mimoriadne vyťaženým a záujem o dopravu tam v posledných rokoch neustále narastá. Dôvodom sú najmä pribúdajúce obytné zóny v okolí hlavného mesta.