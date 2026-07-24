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ZSSK: Spokojnosť cestujúcich sa v druhom štvrťroku zlepšila
Najväčší posun nastal pri hodnotení bezpečnosti železnice ako spôsobu dopravy, ktoré sa medzi prvým a druhým štvrťrokom zvýšilo o 5,8 bodu.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Spokojnosť cestujúcich so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) sa v druhom štvrťroku 2026 zlepšila vo všetkých hlavných sledovaných oblastiach. Najväčší posun zaznamenalo vnímanie bezpečnosti železničnej dopravy, ktoré sa po výraznom poklese na konci minulého roka postupne obnovuje. Výsledky za celý prvý polrok však ešte zostávajú pod úrovňou roku 2025. Vyplýva to z pravidelného prieskumu spokojnosti cestujúcich, ktorý pre ZSSK realizovala prieskumná agentúra Go4insight.
Index celkovej spokojnosti vzrástol zo 61,9 bodu v prvom štvrťroku na 63,9 bodu v druhom štvrťroku. Zlepšenie zaznamenali všetky tri hlavné sledované oblasti - spoľahlivosť, komfort aj produkty a služby. Regionálna doprava si zároveň udržala lepšie celkové hodnotenie ako diaľkové vlaky.
Najväčší posun nastal pri hodnotení bezpečnosti železnice ako spôsobu dopravy, ktoré sa medzi prvým a druhým štvrťrokom zvýšilo o 5,8 bodu. Pocit osobného bezpečia cestujúcich počas prepravy vzrástol o 2,5 bodu. Výsledky podľa spoločnosti nadväzujú na vývoj z konca roka 2025, keď bezpečnostné udalosti negatívne ovplyvnili dôveru cestujúcich aj celkové hodnotenie železničnej dopravy. V prvých mesiacoch roka 2026 sa pokles postupne zastavil a v druhom štvrťroku už prieskum zaznamenal viditeľné zlepšenie.
Ukazovateľ ochoty odporučiť ZSSK dosiahol za prvý polrok hodnotu mínus 17. Znamená to, že podiel kritických cestujúcich bol o 17 percentuálnych bodov vyšší ako podiel tých, ktorí by cestovanie so ZSSK aktívne odporučili. V druhom štvrťroku sa výsledok zlepšil, naďalej však ukazuje, že časť cestujúcich zostáva kritická a ich dôveru je potrebné ďalej posilňovať.
Medzi najnižšie hodnotené oblasti naďalej patria spoľahlivosť Wi-Fi, presnosť vlakov, stav a čistota toaliet a ponuka občerstvenia. Ide zároveň o oblasti, v ktorých cestujúci v druhom štvrťroku zaznamenali zlepšenie, ich celkové hodnotenie však zostáva nízke.
Najlepšie hodnotenou službou ZSSK zostáva možnosť kúpiť si cestovný lístok online, ktorá za prvý polrok dosiahla 75,8 bodu zo 100. Vysoké hodnotenie získali aj prístup a ochota vlakového personálu so 71,9 bodu a mobilná aplikácia ZSSK so 69 bodmi. Pozitívne cestujúci vnímajú aj pohodlie a doplnkové vybavenie sedadiel, prístup zamestnancov v pokladniciach a počet vlakových spojení.
Prieskum sa realizoval kontinuálne online od januára do júna 2026 na vzorke 2000 respondentov vo veku od 16 rokov, ktorí cestujú vlakmi ZSSK viac ako raz za mesiac. Výsledky boli vyhodnotené za jednotlivé štvrťroky aj za celý prvý polrok 2026.
Index celkovej spokojnosti vzrástol zo 61,9 bodu v prvom štvrťroku na 63,9 bodu v druhom štvrťroku. Zlepšenie zaznamenali všetky tri hlavné sledované oblasti - spoľahlivosť, komfort aj produkty a služby. Regionálna doprava si zároveň udržala lepšie celkové hodnotenie ako diaľkové vlaky.
Najväčší posun nastal pri hodnotení bezpečnosti železnice ako spôsobu dopravy, ktoré sa medzi prvým a druhým štvrťrokom zvýšilo o 5,8 bodu. Pocit osobného bezpečia cestujúcich počas prepravy vzrástol o 2,5 bodu. Výsledky podľa spoločnosti nadväzujú na vývoj z konca roka 2025, keď bezpečnostné udalosti negatívne ovplyvnili dôveru cestujúcich aj celkové hodnotenie železničnej dopravy. V prvých mesiacoch roka 2026 sa pokles postupne zastavil a v druhom štvrťroku už prieskum zaznamenal viditeľné zlepšenie.
Ukazovateľ ochoty odporučiť ZSSK dosiahol za prvý polrok hodnotu mínus 17. Znamená to, že podiel kritických cestujúcich bol o 17 percentuálnych bodov vyšší ako podiel tých, ktorí by cestovanie so ZSSK aktívne odporučili. V druhom štvrťroku sa výsledok zlepšil, naďalej však ukazuje, že časť cestujúcich zostáva kritická a ich dôveru je potrebné ďalej posilňovať.
Medzi najnižšie hodnotené oblasti naďalej patria spoľahlivosť Wi-Fi, presnosť vlakov, stav a čistota toaliet a ponuka občerstvenia. Ide zároveň o oblasti, v ktorých cestujúci v druhom štvrťroku zaznamenali zlepšenie, ich celkové hodnotenie však zostáva nízke.
Najlepšie hodnotenou službou ZSSK zostáva možnosť kúpiť si cestovný lístok online, ktorá za prvý polrok dosiahla 75,8 bodu zo 100. Vysoké hodnotenie získali aj prístup a ochota vlakového personálu so 71,9 bodu a mobilná aplikácia ZSSK so 69 bodmi. Pozitívne cestujúci vnímajú aj pohodlie a doplnkové vybavenie sedadiel, prístup zamestnancov v pokladniciach a počet vlakových spojení.
Prieskum sa realizoval kontinuálne online od januára do júna 2026 na vzorke 2000 respondentov vo veku od 16 rokov, ktorí cestujú vlakmi ZSSK viac ako raz za mesiac. Výsledky boli vyhodnotené za jednotlivé štvrťroky aj za celý prvý polrok 2026.