ZSSK: Spokojnosť cestujúcich so službami sa od vlaňajška zlepšila

Bratislava 28. apríla (TASR) - Spokojnosť cestujúcich so službami Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) rastie, index celkovej spokojnosti dosiahol v prvom štvrťroku 2025 úroveň 65,6 bodu. Oproti záveru minulého roka ide o nárast o 0,8 bodu. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorý uskutočnila pre ZSSK. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Spokojnosť cestujúcich s presnosťou vlakov podľa prieskumu vzrástla medzištvrťročne o 4,5 bodu. Cestujúci sú v porovnaní s koncom vlaňajšieho roka spokojnejší aj s informáciami o meškaní, tu sa index zvýšil o 3,1 bodu. Mierne podľa ZSSK stúplo aj priemerné ročné NPS (Net Promoter Score).



„Teší nás, že sa nám darí udržať a zvyšovať dôveru verejnosti. Spokojnosť s presnosťou vlakov, informovanosťou a komfortom je pre nás silnou motiváciou pokračovať v nastavenom smere. Naďalej chceme budovať ZSSK ako moderného a spoľahlivého partnera vo verejnej doprave,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Výsledky prieskumu podľa ZSSK súvisia so zmenami v novom grafikone vlakovej dopravy, ktorý platí od konca roka 2024. Ten priniesol hodinový takt, lepšiu stabilitu spojov, úpravu cestovných časov a zlepšenie nadväznosti spojení. Podľa dopravcu od začiatku roka plnia grafikon na 98 %.



Podľa prieskumu cestujúci pozitívne hodnotili aj technologické a prevádzkové zmeny. Zlepšila sa tiež spokojnosť s počtom spojov a cestovným časom, najmä medzi cestujúcimi za prácou a štúdiom.



Narástla aj spokojnosť s internetovým pripojením vo vlakoch a dostupnosťou informácií. Celková spokojnosť s produktami a službami ZSSK podľa dopravcu vzrástla o jeden bod.



Prieskum spokojnosti ZSSK za prvý štvrťrok 2025 sa uskutočnil na vzorke 1000 pravidelných cestujúcich vo veku od 16 rokov. Agentúra ho uskutočňuje kvartálne od roku 2018. Podľa ZSSK prieskum slúži ako kľúčový nástroj na vyhodnocovanie potrieb zákazníkov.