ZSSK spúšťa verejné obstarávanie na nákup nových elektrických vlakov

Bratislava 17. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje nakúpiť osem nových elektrických jednotiek s opciou na ďalších sedem. Ide o moderné vlaky, ktoré môžu jazdiť rýchlosťou 200 km/h, spojiť by mali Košice s Bratislavou a Viedňou. Predpokladaná hodnota zákazky na 15 jednotiek vrátane servisnej zmluvy a opcie na náhradné diely je 644,9 milióna eur. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Obstaranie týchto elektrických jednotiek je historickým krokom pre ZSSK a znamená zásadný posun v kvalite diaľkového cestovania na Slovensku. Cestujúci sa môžu tešiť na moderný interiér, najvyšší komfort a technologicky vyspelé riešenia," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Nové elektrické vlaky budú mať minimálne 550 miest na sedenie vrátane prvej triedy so 75 miestami. Súčasťou bude bistrovozeň, infopult a tiež priestor pre cestujúcich s deťmi, imobilných cestujúcich a bicykle. Vlaky budú multisystémové, teda schopné jazdiť na rôznych trakčných sústavách v rámci Slovenska, Rakúska a s možnosťou dodatočného schválenia aj v Česku a Maďarsku. Budú vybavené ETCS a komunikačnými systémami GSM-R, čím splnia všetky európske štandardy pre vysokorýchlostnú železničnú dopravu, priblížila ZSSK.



Ministerstvo dopravy (MD) SR vníma tento projekt ako strategickú investíciu do budúcnosti železničnej dopravy na Slovensku. "Modernizácia železničnej dopravy je jednou z hlavných priorít ministerstva. Chceme, aby železnica bola nielen ekologickou, ale aj rýchlou a komfortnou alternatívou k cestnej doprave. Ide o vozidlá, ktoré ponúknu bezpečnosť, spoľahlivosť a vysoký štandard cestovania. Sme presvedčení, že práve železnica je kľúčom k udržateľnej mobilite v 21. storočí," uviedla štátna tajomníčka MD SR Denisa Žiláková.



Podľa ZSSK elektrické jednotky sú štandardom v moderných železničných systémoch po celom svete a predstavujú efektívne riešenie s nižšími prevádzkovými nákladmi než konvenčné súpravy s rušňom. "Pri príprave obstarávania sme dôsledne analyzovali všetky alternatívy a zvážili pripomienky odborných inštitúcií. Výsledkom je riešenie, ktoré garantuje dlhodobé využitie jednotiek a zároveň posunie komfort cestovania na novú úroveň," doplnil Helexa.



Nové vlakové súpravy plánuje ZSSK po vysúťažení nasadiť na dennú diaľkovú dopravu medzi Košicami, Popradom, Žilinou, Trenčínom, Trnavou, Bratislavou a Viedňou, s možnosťou ich využitia aj na iných diaľkových linkách.