ZSSK spustila do prevádzky štvrtú elektrickú vlakovú súpravu typu KISS

Bratislava 2. augusta (TASR) - Na železničnej trati pribudla v poradí už štvrtá poschodová elektrická vlaková súprava KISS. Do ostrej prevádzky ju Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila v piatok. Cestujúcich bude voziť na trasách Bratislava - Nové Zámky a Bratislava - Trenčín. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Od uvedenia prvých troch nových elektrických jednotiek typu KISS do prevádzky najazdili vozidlá spolu už viac ako 372.000 kilometrov, pričom denný priemer na jedno vozidlo je až 726 kilometrov. Za ten čas prepravili dokopy cez 1,3 milióna cestujúcich, čo predstavuje takmer 10.000 ľudí za deň," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Prvé tri elektrické poschodové vlaky typu KISS uviedla ZSSK do prevádzky vo februári 2024. Jazdia na tratiach Bratislava - Nové Zámky a Bratislava - Trenčín. Štvrtá súprava k nim pribudla po oprave vlaku, ktorý bol počas pobytu v českom železničnom výskumnom ústave následkom nehody poškodený.



Vlaky typu KISS majú vyše 600 miest na sedenie a dokážu jazdiť maximálnou rýchlosťou 160 km/h. Vlaky sú poschodové, vybavené Wi-Fi, kamerovým systémom, systémom počítania cestujúcich a prispôsobené sú tiež pre prepravu imobilných cestujúcich. Sú nízkopodlažné, klimatizované a umožňujú prepravu minimálne 15 bicyklov.