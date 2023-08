ZSSK spustila formulár na študentské zľavy, posilní aj 17 spojení

Bratislava 31. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti so začiatkom školského roka vypraví od štvrtka do pondelka (4. 9.) päť posilových expresných vlakov a 12 posilových rýchlikov. Podľa technických možností budú posilnené aj niektoré pravidelné vlaky a päť IC vlakov. Zároveň spustila registračný formulár na vydanie preukazu na stopercentnú zľavu z cestovného pre študentov a žiakov. Vo štvrtok o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na bezplatné cestovanie venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu registračného formulára na vydanie preukazu na zľavu. "Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka/študenta," uviedla ZSSK.



Hovorca ZSSK špecifikoval, že je potrebné, aby škola, ktorú žiadateľ navštevuje, uviedla a potvrdila dátumy odkedy a dokedy bude žiadateľ študentom ich školy v danom školskom či akademickom roku, zároveň uviedla ročník, ktorý žiak či študent v danom roku školy navštevuje. Ďalej je potrebné uviesť dĺžku jeho štúdia v rokoch a v prípade záverečného ročníka štúdia aj termín záverečnej skúšky študenta. Registračný formulár je zverejnený na webe ZZSK.



Pre žiakov a študentov študujúcich na školách v zahraničí ZSSK zároveň ponúka po novom registračný formulár v slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej verzii. "To, znamená, že ak škola v zahraničí potvrdí status žiaka alebo študenta na registračnom formulári ZSSK, nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a jeho úradný preklad do slovenčiny alebo češtiny, ako to bolo predtým," priblížil Kováč.



Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka je so všetkými detailmi uvedený na webovom sídle ZSSK.