< sekcia Ekonomika
ZSSK spustila nový moderný nákup lístkov cez aplikáciu FAIRTIQ
FAIRTIQ je možné využiť vo všetkých vnútroštátnych vlakoch ZSSK na území SR vrátane prestupných ciest.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prináša cestujúcim ďalší krok k jednoduchšiemu a pohodlnejšiemu cestovaniu. Odteraz je možné zakúpiť cestovný lístok aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FAIRTIQ, ktorá funguje na princípe prihlásenia sa na cestu (check-in) a odhlásenia po jej ukončení (check-out). Bez vyhľadávania spojov a riešenia taríf. Stačí sa prihlásiť a cestovať, informoval vo štvrtok dopravca.
Aplikácia automaticky zaznamená trasu cesty a po jej ukončení vypočíta najnižšie cestovné. „Chceme, aby bol vlak prirodzenou a jednoduchou voľbou aj v digitálnom svete. Aplikácia FAIRTIQ odstraňuje bariéry pri nákupe lístkov a umožňuje cestovať intuitívne - tak, ako sú ľudia zvyknutí z iných moderných služieb,“ uviedol riaditeľ úseku obchodu ZSSK René Kubiš.
Zakladateľ a spoločný generálny riaditeľ spoločnosti FAIRTIQ Gian-Mattia Schucan označil rozšírenie ich technológie na celonárodnú úroveň v spolupráci so ZSSK za významný míľnik. „Zavedením nášho mobilného riešenia Pay-as-you-go na všetkých železničných tratiach na Slovensku, na ktorých jazdí ZSSK, dokazujeme, že inteligentné a inkluzívne riešenia predaja cestovných lístkov nie sú určené len pre mestá, ale pre celé krajiny,“ podotkol Schucan. Slovensko sa tak podľa neho stáva dôležitou súčasťou ich rastúcej globálnej siete a jasne potvrdzuje svoj záväzok urobiť z verejnej dopravy „najatraktívnejšiu voľbu pre všetkých“.
Minulý rok ZSSK spustila interné pilotné testovanie projektu, ktorého cieľom bolo vyskúšať moderný spôsob nákupu cestovných lístkov cez švajčiarsku aplikáciu FAIRTIQ, ktorá patrí medzi lídrov v Európe v oblasti mobilného predaja lístkov na princípe Pay-as-you-go.
ZSSK je prvým a zároveň celoštátnym dopravcom v krajine, ktorý tento moderný spôsob cestovania ponúka. Slovensko sa týmto krokom zaraďuje medzi ďalších 12 európskych krajín, v ktorých je riešenie FAIRTIQ súčasťou systému verejnej dopravy a prispieva k jej vyššej dostupnosti a používateľskej jednoduchosti.
FAIRTIQ je možné využiť vo všetkých vnútroštátnych vlakoch ZSSK na území SR vrátane prestupných ciest. Platí pre jednorazové cestovanie v 2. triede. Aplikácia podporuje aj cestovanie so zľavami - pre deti od 6 do 16 rokov, žiakov a študentov do 26 rokov, držiteľov preukazov Klasik a Junior, osoby s preukazom ŤZP/ŤZP-S a občanov od 70 rokov. V jednej aplikácii je možné zakúpiť lístky aj pre viacero cestujúcich s rôznym nárokom na zľavu. Cez aplikáciu nie je možné zakúpiť miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na bicykel, batožinu, psa, skupinové cestovné ani lístky so 100 % zľavou z cestovného.
Aplikácia automaticky zaznamená trasu cesty a po jej ukončení vypočíta najnižšie cestovné. „Chceme, aby bol vlak prirodzenou a jednoduchou voľbou aj v digitálnom svete. Aplikácia FAIRTIQ odstraňuje bariéry pri nákupe lístkov a umožňuje cestovať intuitívne - tak, ako sú ľudia zvyknutí z iných moderných služieb,“ uviedol riaditeľ úseku obchodu ZSSK René Kubiš.
Zakladateľ a spoločný generálny riaditeľ spoločnosti FAIRTIQ Gian-Mattia Schucan označil rozšírenie ich technológie na celonárodnú úroveň v spolupráci so ZSSK za významný míľnik. „Zavedením nášho mobilného riešenia Pay-as-you-go na všetkých železničných tratiach na Slovensku, na ktorých jazdí ZSSK, dokazujeme, že inteligentné a inkluzívne riešenia predaja cestovných lístkov nie sú určené len pre mestá, ale pre celé krajiny,“ podotkol Schucan. Slovensko sa tak podľa neho stáva dôležitou súčasťou ich rastúcej globálnej siete a jasne potvrdzuje svoj záväzok urobiť z verejnej dopravy „najatraktívnejšiu voľbu pre všetkých“.
Minulý rok ZSSK spustila interné pilotné testovanie projektu, ktorého cieľom bolo vyskúšať moderný spôsob nákupu cestovných lístkov cez švajčiarsku aplikáciu FAIRTIQ, ktorá patrí medzi lídrov v Európe v oblasti mobilného predaja lístkov na princípe Pay-as-you-go.
ZSSK je prvým a zároveň celoštátnym dopravcom v krajine, ktorý tento moderný spôsob cestovania ponúka. Slovensko sa týmto krokom zaraďuje medzi ďalších 12 európskych krajín, v ktorých je riešenie FAIRTIQ súčasťou systému verejnej dopravy a prispieva k jej vyššej dostupnosti a používateľskej jednoduchosti.
FAIRTIQ je možné využiť vo všetkých vnútroštátnych vlakoch ZSSK na území SR vrátane prestupných ciest. Platí pre jednorazové cestovanie v 2. triede. Aplikácia podporuje aj cestovanie so zľavami - pre deti od 6 do 16 rokov, žiakov a študentov do 26 rokov, držiteľov preukazov Klasik a Junior, osoby s preukazom ŤZP/ŤZP-S a občanov od 70 rokov. V jednej aplikácii je možné zakúpiť lístky aj pre viacero cestujúcich s rôznym nárokom na zľavu. Cez aplikáciu nie je možné zakúpiť miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na bicykel, batožinu, psa, skupinové cestovné ani lístky so 100 % zľavou z cestovného.