ZSSK umožní cestovať cez víkend do Trenčína a späť na jeden lístok
Platí to pre otvárací víkend Trenčín 2026 v rámci podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) umožní verejnosti od 13. do 15. februára cestovať do Trenčína aj späť na jeden lístok. Platí to pre otvárací víkend Trenčín 2026 v rámci podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026. Cestujúci si môžu zakúpiť jednosmerný lístok do Trenčína a spiatočnú cestu absolvujú na ten istý lístok bez ďalšieho doplatku, informoval v stredu hovorca ZSSK Ján Baček.
Ponuka platí z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku od 13. februára, spiatočnú cestu je možné absolvovať do 15. februára vrátane. Lístok je možné zakúpiť v pokladniciach ZSSK alebo priamo vo vlaku bez poplatku za servis. Pri kúpe stačí uviesť, že ide o cestu na otvárací víkend Trenčín 2026.
„Európske hlavné mesto kultúry je udalosť, ktorá patrí celému Slovensku. Chceme, aby sa do Trenčína dostali ľudia zo všetkých regiónov jednoducho a dostupne. Ponuka ‚Dva smery. Jeden lístok.‘ je našou pozvánkou vyraziť za zážitkom vlakom,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.
„Jedným z hlavných cieľov projektu Trenčín 2026 je sprístupniť kultúru čo najširšej verejnosti - bez bariér a naprieč celým Slovenskom,“ poznamenal riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči. Otvárací víkend sa podľa neho stáva dostupnejším pre ľudí z rôznych regiónov vďaka spolupráci so ZSSK. „Veríme, že kultúrny zážitok sa môže začať už samotnou cestou do Trenčína,“ dodal.
ZSSK je oficiálnym dopravným partnerom projektu Trenčín 2026. Spolupráca začala už na prelome januára a februára, keď vyštartoval tzv. kultúrny expres. „Vo vybraných expresných spojeniach na linke Bratislava - Košice a späť bol nasadený spoločenský vozeň so sprievodným kultúrnym programom, ktorý zabezpečil Kreatívny inštitút Trenčín,“ priblížil Baček s tým, že kultúrne expresy sa stretli s pozitívnym ohlasom cestujúcich.
