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ZSSK: Uplynulé dni priniesli vyšší záujem o cestovanie vlakmi
Prevádzku komplikovali aj technické poruchy železničnej infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Uplynulé dni priniesli vyšší záujem o cestovanie vlakmi, ale aj mimoriadne udalosti, ktoré ovplyvnili pravidelnosť spojení na viacerých tratiach. V niektorých prípadoch bolo potrebné dopravu dočasne prerušiť, zabezpečiť náhradné spojenie alebo upraviť organizáciu vlakovej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v pondelok informovala na základe vyhodnotenia prevádzky od 19. do 23. novembra.
Dopravca podľa predbežných údajov z elektronického predaja cestovných lístkov do 2. triedy v 47. kalendárnom týždni evidoval 484.551 cestujúcich, medziročne viac o 11,5 %. „Vyšší záujem potvrdzuje aj predaj miesteniek. Od 19. do 22. novembra ZSSK eviduje 67.118 predaných vnútroštátnych miesteniek, približne o 13 % viac ako počas porovnateľných dní roka 2025,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Vybrané regionálne a diaľkové vlaky sa od 22. novembra vrátili na bratislavskú hlavnú stanicu. Cestujúci z Trnavy a Pezinka, ako aj rýchlikmi Urpín z Banskej Bystrice môžu opäť využívať priame spojenie s hlavnou stanicou bez dočasného presmerovania na Bratislavu-Nové Mesto.
Vo štvrtok 19. novembra bola v úseku Liptovská Teplá - Paludza prerušená železničná doprava v súvislosti s mimoriadnou udalosťou pri vlaku Ex 627. Zasahovali záchranné zložky a polícia. Udalosť ovplyvnila viaceré diaľkové a regionálne vlaky, niektoré regionálne spojenia boli v časti trasy odrieknuté. Doprava sa obnovovala postupne po súhlase príslušných orgánov.
„V sobotu 21. novembra došlo k ďalšej závažnej udalosti v úseku Prešov - Šarišské Lúky, kde sa osoba neoprávnene pohybovala v koľajisku a došlo ku kontaktu s vlakom. Železničná doprava bola počas zásahu polície prerušená približne 56 minút. Udalosť ovplyvnila viacero regionálnych spojov,“ priblížil Baček.
Prevádzku komplikovali aj technické poruchy železničnej infraštruktúry. V úseku Boleráz - Šelpice si poškodenie trakčného vedenia vyžiadalo viacdňové obmedzenie dopravy a zavedenie náhradnej autobusovej dopravy. Ďalšie zásahy do prevádzky si vyžiadali poruchy v Slanci, kontrolu trakčného vedenia pri Kostoľanoch nad Hornádom či zistené poškodenie koľajnice v úseku Snina - Dlhé nad Cirochou.
„Výrazným faktorom uplynulých dní boli zrážky vlakov so zverou. Od 19. novembra od 6.00 h do 23. novembra do 6.00 h evidujú prevádzkové hlásenia ZSSK 27 takýchto udalostí,“ vymenoval hovorca. Vlaky sa stretávali najmä so srnami, jeleňmi a diviakmi. Viaceré zrážky si vyžiadali kontrolu technického stavu vozidiel, v niektorých prípadoch došlo k poškodeniu ich častí a následnému zdržaniu vlakov.
Aj v prípadoch, keď vlak môže pokračovať, je potrebné preveriť jeho technický stav a bezpečnosť ďalšej jazdy. Rozsah zdržania preto závisí od následkov konkrétnej udalosti.
Dopravca podľa predbežných údajov z elektronického predaja cestovných lístkov do 2. triedy v 47. kalendárnom týždni evidoval 484.551 cestujúcich, medziročne viac o 11,5 %. „Vyšší záujem potvrdzuje aj predaj miesteniek. Od 19. do 22. novembra ZSSK eviduje 67.118 predaných vnútroštátnych miesteniek, približne o 13 % viac ako počas porovnateľných dní roka 2025,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Vybrané regionálne a diaľkové vlaky sa od 22. novembra vrátili na bratislavskú hlavnú stanicu. Cestujúci z Trnavy a Pezinka, ako aj rýchlikmi Urpín z Banskej Bystrice môžu opäť využívať priame spojenie s hlavnou stanicou bez dočasného presmerovania na Bratislavu-Nové Mesto.
Vo štvrtok 19. novembra bola v úseku Liptovská Teplá - Paludza prerušená železničná doprava v súvislosti s mimoriadnou udalosťou pri vlaku Ex 627. Zasahovali záchranné zložky a polícia. Udalosť ovplyvnila viaceré diaľkové a regionálne vlaky, niektoré regionálne spojenia boli v časti trasy odrieknuté. Doprava sa obnovovala postupne po súhlase príslušných orgánov.
„V sobotu 21. novembra došlo k ďalšej závažnej udalosti v úseku Prešov - Šarišské Lúky, kde sa osoba neoprávnene pohybovala v koľajisku a došlo ku kontaktu s vlakom. Železničná doprava bola počas zásahu polície prerušená približne 56 minút. Udalosť ovplyvnila viacero regionálnych spojov,“ priblížil Baček.
Prevádzku komplikovali aj technické poruchy železničnej infraštruktúry. V úseku Boleráz - Šelpice si poškodenie trakčného vedenia vyžiadalo viacdňové obmedzenie dopravy a zavedenie náhradnej autobusovej dopravy. Ďalšie zásahy do prevádzky si vyžiadali poruchy v Slanci, kontrolu trakčného vedenia pri Kostoľanoch nad Hornádom či zistené poškodenie koľajnice v úseku Snina - Dlhé nad Cirochou.
„Výrazným faktorom uplynulých dní boli zrážky vlakov so zverou. Od 19. novembra od 6.00 h do 23. novembra do 6.00 h evidujú prevádzkové hlásenia ZSSK 27 takýchto udalostí,“ vymenoval hovorca. Vlaky sa stretávali najmä so srnami, jeleňmi a diviakmi. Viaceré zrážky si vyžiadali kontrolu technického stavu vozidiel, v niektorých prípadoch došlo k poškodeniu ich častí a následnému zdržaniu vlakov.
Aj v prípadoch, keď vlak môže pokračovať, je potrebné preveriť jeho technický stav a bezpečnosť ďalšej jazdy. Rozsah zdržania preto závisí od následkov konkrétnej udalosti.