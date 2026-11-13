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ZSSK upozornila na problémy s doručovaním cestovných lístkov e-mailom
Cestujúci môžu na nákup využiť i mobilnú aplikáciu ZSSK, v ktorej majú zakúpené lístky k dispozícii.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila cestujúcich na problémy s doručovaním cestovných lístkov e-mailom. V súvislosti s výpadkom e-mailových služieb firmy Microsoft služieb môže dochádzať k oneskorenému doručovaniu cestovných lístkov zakúpených cez e-shop ZSSK, uviedol v piatok dopravca.
„Ak si kupujete lístok online, odporúčame vám stiahnuť si ho do svojho zariadenia hneď po nákupe. Ak nakupujete cez svoje ZSSK konto, lístok nájdete aj v archíve cestovných dokladov,“ informoval odbor komunikácie ZSSK. Cestujúci môžu na nákup využiť i mobilnú aplikáciu ZSSK, v ktorej majú zakúpené lístky k dispozícii.
„Ak si kupujete lístok online, odporúčame vám stiahnuť si ho do svojho zariadenia hneď po nákupe. Ak nakupujete cez svoje ZSSK konto, lístok nájdete aj v archíve cestovných dokladov,“ informoval odbor komunikácie ZSSK. Cestujúci môžu na nákup využiť i mobilnú aplikáciu ZSSK, v ktorej majú zakúpené lístky k dispozícii.