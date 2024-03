Cestujete vlakom cez Nemecko? Pozor na obmedzenia pre štrajk

Bratislava 11. marca (TASR) - Štrajk nemeckých rušňovodičov, ktorý sa začne v utorok 12. marca a potrvá 24 hodín, môže ovplyvniť premávku diaľkových a medzinárodných vlakov prechádzajúcich Nemeckom. V pondelok o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



Ako spresnil, už v pondelok (11. 3.) budú zrušené všetky odchádzajúce nočné vlaky linky NightJet (NJ) a EuroNight (EN) na nemeckom úseku. Premávať nebudú ani nočné vlaky InterCityExpress (ICE), EuroCity (EC) a InterCity (IC) na nemeckom území, odrieknuté môžu byť aj diaľkové vlaky.



V deň štrajku, teda v utorok, bude prevádzka vlakov v Nemecku riadená operatívne. V stredu (13. 3.) by mala prevádzka postupne nabiehať, no treba počítať s možnosťou zrušenia jednotlivých diaľkových vlakov.



"Nemecký dopravca DB ponúka možnosť flexibilného využívania už zakúpených lístkov pre cestujúcich v rámci medzinárodnej prepravy smerom do/z/cez Nemecko. Platí to pre všetkých zákazníkov, ktorí cestujú do/z/cez Nemecko bez ohľadu na to, v ktorej krajine bol lístok vydaný," doplnil Drevický s tým, že aktuálne informácie nájdu cestujúci aj na webe ZSSK.