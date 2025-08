ZBYSTRITE: ZSSK upraví cestovný poriadok, dôvodom sú aj výluky

Bratislava 4. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila na niekoľko úprav v cestovnom poriadku. Týkajú sa obnovenia pôvodného jazdného času diaľkových expresných vlakov, zavedenia náhradnej autobusovej dopravy medzi Fiľakovom a Lučencom i dočasnej zmeny trasy vlakov EuroCity (EC) do Maďarska. ZSSK o tom informovala v pondelok.



Od soboty (9. 8.) ZSSK vráti pôvodné časy jázd diaľkových expresných vlakov. Tie boli predĺžené pre výstavbu výhybne Gánovce v úseku Poprad-Tatry a Vydrník, ktorú uskutočňovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Jazda expresom z Bratislavy do Košíc by tak opäť mala trvať 4 hodiny a 59 minút, v opačnom smere 4 hodiny a 58 minút.



ZSSK avizovala aj zavedenie náhradnej autobusovej dopravy v úseku Fiľakovo - Lučenec od 15. augusta. Dôvodom sú pokračujúce výlukové práce medzi Fiľakovom a výhybňou Holiša. Náhradná doprava bude podľa ZSSK zabezpečená pre všetky diaľkové a regionálne vlaky na tejto linke.



Od 25. augusta do 20. septembra je naplánovaná aj dočasná zmena trasy vlakov EC do Maďarska. Medzištátne EC linky Košice - Budapest Keleti pu. budú mať pre uzatvorenie stanice a nepretržitú výluku skrátenú trasu po stanicu Miskolc Tiszai. „Medzi Miskolcom a Budapešťou budú v časoch EC vlakov vedené náhradné vlakové súpravy, ktoré budú začínať a končiť na stanici Budapest Nyugati pu.,“ doplnila ZSSK.