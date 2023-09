ZSSK: Uprednostnením cesty vlakom sa vlani ušetrilo 531.000 ton CO2

Bratislava 14. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa bude konať od soboty 16. septembra do piatka 22. septembra. Téma ročníka ETM 2023 je Šetri energiu. Zároveň každé využitie vlakovej dopravy namiesto tej automobilovej podľa ZSSK znamená šetrenie emisií, pričom podľa nej cestujúci minulý rok uprednostnením cestovania vlakom pred automobilom ušetrili 531.000 ton emisií oxidu uhličitého (CO2). ZSSK preto v rámci ETM spúšťa súťaž, kde môže cestujúci vyhrať bonusový kredit. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.



"Na premiestnenie porovnateľného množstva cestujúcich vlakom oproti individuálnej automobilovej alebo autobusovej doprave potrebujeme oveľa menší priestor. Kým my potrebujeme na premiestnenie 50.000 ľudí za hodinu v jednom smere len deväť metrov trate, pre autobusy je nutných 35 metrov cesty a pre automobily až 175 metrov cesty. Železničná doprava je preto sedemkrát energeticky úspornejšia ako cestná," uviedol Kováč.



Hovorca priblížil, že pri spotrebe iba dvoch percent celkovej energie EÚ prepraví až osem percent cestujúcich. "Aktívnym využívaním železničnej dopravy ako spôsobu dopravy prvej voľby spolu tvoríme najväčšiu komunitu na ochranu klímy na Slovensku," dodal.



Téma ETM 2023 sa zameriava na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. "ZSSK ťa za ekologické cestovanie odmení, a to 500-krát desaťeurovým extra bonusovým kreditom, ktorý môžeš využiť počas svojich ďalších ciest vlakom," uviedol Kováč.



Ak si zákazník od 16. do 22. septembra 2023 kúpi cestovný lístok v e-shope alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom cez zákaznícke konto ZSSK ID, môže byť jedným z 500 odmenených cestujúcich. Súťažné podmienky sú uvedené na webe ZSSK.