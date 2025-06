Prvý z vlakov financovaných z plánu obnovy uviedli do prevádzky

Trnava 3. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uviedla v Trnave do prevádzky ďalší vlak typu Panter s kapacitou 343 miest na sedenie. Ide o prvé z pätice vozidiel dodaných v rámci projektu financovaného z plánu obnovy. Vlaky budú nasadzované na regionálnych tratiach v Trnavskom a Banskobystrickom kraji.



Nový Panter je 35. vlakovou súpravou tohto typu v portfóliu ZSSK. „Chceme, aby bol vlak prvou voľbou ľudí - nielen preto, že je ekologický, ale najmä preto, že je pohodlný, spoľahlivý a dostupný,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Nové vlaky budú premávať na linkách Trnava-Galanta, Trnava-Kúty, Banská Bystrica-Zvolen a Zvolen-Nová Baňa. V budúcnosti sa počíta aj s ich rozšírením na východné Slovensko. Nové jednotky vznikajú v spolupráci spoločností Škoda Group a ŽOS Trnava.



Dodávky vlakových súprav typu Panter, ktoré sú financované z eurofondov, prebiehajú od roku 2020. Prvých 25 elektrických jednotiek bolo dodaných v rokoch 2021 až 2022. Ďalších deväť kusov pribudlo v roku 2023. Ako spresnil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa, aktuálna dodávka piatich štvorčlánkových vlakových súprav v hodnote 42,3 milióna eur je financovaná z plánu obnovy. Ďalších šesť súprav by malo pribudnúť o rok.



„Pantery sú najpokročilejšie regionálne elektrické jednotky, ktoré ponúkame,“ povedal Tomáš Ignačák zo spoločnosti Škoda Group. Generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica priblížil, že spoločnosť realizuje po dodaní skeletu vozidla a ďalšieho materiálu jeho montáž a „oživenie“. „Tým, že získavame tieto zručnosti, máme kvalifikáciu na to, aby sme robili servis nielen týchto, ale aj podobných jednotiek, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ podotkol.



Vlakové jednotky typu Panter sú nízkopodlažné, klimatizované, vybavené multifunkčným priestorom pre osoby s obmedzenou mobilitou, kočíky aj bicykle. Okrem iného disponujú Wi-Fi pripojením, kamerovým a informačným systémom. Interiér dopĺňa LED osvetlenie. Na slovenských tratiach premávajú dve verzie týchto jednotiek - trojčlánkové s kapacitou 247 miest na sedenie a štvorčlánkové s kapacitou 343 miest na sedenie.