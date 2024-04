ZSSK dostala od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vyše 582.000 eur

Bratislava 2. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dostala od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu vyše 582.000 eur. Dôvodom bolo, že národný dopravca uzavrel zmluvu na dodanie nových softvérových licencií so softvérovou firmou priamo, bez verejnej súťaže. Takýto postup podľa ÚVO nebol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vyplýva to z rozhodnutia ÚVO, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu. ZSSK uloženie pokuty považuje za neopodstatnené a pripravuje správnu žalobu na zrušenie tohto rozhodnutia.



"Účastník konania nepreukázal splnenie podmienok na oprávnené použitie postupu priameho rokovacieho konania, čím sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom o verejnom obstarávaní," skonštatoval ÚVO v rozhodnutí.



Zmluvu na dodanie nových softvérových licencií a s tým spojených služieb podpory k softvéru so spoločnosťou SAP uzavrel národný dopravca v roku 2018 priamym rokovacím konaním, teda bez verejnej súťaže. Podľa ÚVO však ZSSK tento postup použila neoprávnene a neumožnila hospodársku súťaž. Dopravcovi preto vlani v novembri udelil úrad pokutu, proti ktorej sa ZSSK odvolala. ÚVO však koncom februára tohto roka svoje rozhodnutie o udelení sankcie potvrdil.



ZSSK v reakcii pre TASR uviedla, že rozhodnutie ÚVO rešpektuje, no s jeho vecnou stránkou sa nemôžu stotožniť. "Sme presvedčení, že sme konali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo podporujú aj znalecké posudky. Uloženie pokuty považujeme za neopodstatnené a pripravujeme podanie správnej žaloby na zrušenie tohto rozhodnutia," uviedol v reakcii hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Národný dopravca tvrdí, že systém SAP, ktorého licencie boli predmetom obstarávania, bol zavedený ešte pred existenciou ZSSK. Nákup nového systému by bol podľa ZSSK finančné neúnosný a v rozpore s princípom hospodárnosti.



"ZSSK pokutu uhradila, pretože proti rozhodnutiu ÚVO neexistuje opravný prostriedok, ktorý by odložil jeho vykonateľnosť. Dúfame, že v rámci súdneho konania bude možné sumu získať späť," doplnil Drevický.