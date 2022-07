ZSSK v júni prepravila najviac platiacich cestujúcich od roku 2014

Bratislava 22. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v júni tohto roku prepravila najviac platiacich cestujúcich od zavedenia bezplatnej prepravy detí, mládeže a dôchodcov v roku 2014. Informoval o tom Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK.



Rekordným hodnotám podľa Kováča pomohli návrat ZSSK na trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, výrazné obmedzenia pre automobilovú dopravu v Hlohovci či zľavy Interrail v medzinárodnej preprave. Nárast platiacich cestujúcich zaznamenala ZSSK aj na traťovom úseku Štrbské Pleso – Štrba. Komerčne vedené IC vlaky ZSSK minulý mesiac dosiahli 82,5 % z objemu prepravených cestujúcich z júna 2019.



"Cestujúci sa nám do vlakov viditeľne vracajú, hoci napríklad pri starších cestujúcich v bezplatnej preprave ešte vidíme veľkú opatrnosť súvisiacu zrejme s (po)pandemickými obavami," hovorí generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.



"Hoci nám posledné dva roky uštedrili nesmiernu ranu a inflácia spolu s nedostatkom výrobných či opravárenských kapacít extrémne sťažujú čerpanie eurofondov a modernizáciu vozového parku, úspešne bojujeme. V rámci posledných dvoch rokov sa nám podarilo dodať v pôvodných cenách a harmonograme 25 nových elektrických jednotiek, ktoré sú nasadzované v Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji."



Taktiež začiatkom roka 2022 sa ZZSSK podľa jeho slov podarilo úspešne ukončiť dodávku 5 kusov nových ozubnicových elektrických jednotiek pre potreby prevádzky na tratiach ozubnicovej železnice a tatranských elektrických železníc v regióne Vysokých Tatier. "Aktuálne nám beží päť modernizačných projektov týkajúcich sa nášho vozového parku," doplnil Koreň.



ZSSK sa podľa neho zároveň pripravuje na nový grafikon 2022/2023, ktorý by mal priniesť približne 5-percentný nárast počtu vypravených vlakov a vlakokilometrov v porovnaní s dneškom. "Na niektorých tratiach príde k podstatným zmenám. Samozrejme, ako každý grafikon, ani tento nebude vyhovovať úplne každému cestujúcemu či samospráve, no na budúci rok opäť plánujeme, ak koronavírus a stav infraštruktúry dovolia, ďalší nárast cestujúcich a tržieb," dodal generálny riaditeľ ZSSK.