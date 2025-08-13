< sekcia Ekonomika
ZSSK: V náhradnej autobusovej doprave pri Fiľakove dôjde k zmene
Výluka na južnom ťahu súvisí s rekonštrukciou železničnej trate medzi Fiľakovom a Holišou. Obmedzenia na úseku platia od prvej polovice mája, práce by mali byť dokončené do 13. decembra.
Autor TASR
Fiľakovo 13. augusta (TASR) - V náhradnej autobusovej doprave na južnom železničnom ťahu pri Fiľakove dôjde od piatka (15. 8.) k zmene. Všetky diaľkové i regionálne vlaky budú nahradené autobusovou dopravou v úseku Fiľakovo - Lučenec, doposiaľ autobusy premávali až do a z Jesenského. TASR o tom informoval odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Na úseku Fiľakovo - Lučenec budú všetky rýchliky nahradené autobusmi, cestujúci z vlaku prestúpia vo Fiľakove, kde autobusy zastavia na zastávkach Fiľakovo a Fiľakovo, pošta. „Vlaky budú z nutnosti prestupu do autobusov vedené cez stanicu Fiľakovo, pričom nezastavia na Fiľakovo, zastávka,“ uviedla ZSSK.
V rámci regionálnej dopravy zostávajú osobné vlaky linky Lučenec - Fiľakovo naďalej nahradené autobusmi v celom úseku. „Osobné vlaky linky Lučenec - Jesenské budú v úseku Lučenec - Fiľakovo a späť nahradené autobusmi, pričom vlaky budú po novom zastavovať aj v železničnej stanici Fiľakovo,“ priblížila ZSSK s tým, že autobusy budú zastavovať na rovnakých miestach ako doposiaľ.
