< sekcia Ekonomika
ZSSK v roku 2025 neeviduje žiadny prípad požiaru rušňa alebo vozňa
Požiare sa v minulom období podľa ZSSK týkali najmä elektrických rušňov radu 350.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) neeviduje v roku 2025 ani jeden prípad požiaru rušňa alebo vozňa. Kým v roku 2018 bolo takýchto udalostí až 15 a v roku 2024 osem, tohtoročná štatistika je nulová. Počet prípadov klesá vďaka systematickej modernizácii vozidlového parku a dôslednej údržbe. Uviedol to odbor komunikácie ZSSK.
Požiare sa v minulom období podľa ZSSK týkali najmä elektrických rušňov radu 350. Tieto stroje sú postupne vyraďované, zatiaľ čo vo flotile národného dopravcu pribúdajú moderné elektrické jednotky Panter a Kiss a viacsystémové lokomotívy Vectron.
Do roku 2026 bude dopravca disponovať dokopy 45 Pantermi a aj veľkokapacitnými elektrickými jednotkami Kiss, z ktorých štyri jazdia, ďalšie dve by mali byť do prevádzky nasadené počas grafikonu 2026/2027.
Výsledok nulových požiarov v roku 2025 je podľa ZSSK dôkazom, že dopravca postupuje precízne pri údržbe, kde od roku 2019 platí prísny režim čistoty a kontrol, a pozorne pri modernizácii flotily, ktorá spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Bezpečnejšia prevádzka je zároveň súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK, ktorá stojí na štyroch pilieroch - byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom, mať moderné vlaky, poskytovať moderné služby a udržať si finančnú silu a stabilitu.
Požiare sa v minulom období podľa ZSSK týkali najmä elektrických rušňov radu 350. Tieto stroje sú postupne vyraďované, zatiaľ čo vo flotile národného dopravcu pribúdajú moderné elektrické jednotky Panter a Kiss a viacsystémové lokomotívy Vectron.
Do roku 2026 bude dopravca disponovať dokopy 45 Pantermi a aj veľkokapacitnými elektrickými jednotkami Kiss, z ktorých štyri jazdia, ďalšie dve by mali byť do prevádzky nasadené počas grafikonu 2026/2027.
Výsledok nulových požiarov v roku 2025 je podľa ZSSK dôkazom, že dopravca postupuje precízne pri údržbe, kde od roku 2019 platí prísny režim čistoty a kontrol, a pozorne pri modernizácii flotily, ktorá spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Bezpečnejšia prevádzka je zároveň súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK, ktorá stojí na štyroch pilieroch - byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom, mať moderné vlaky, poskytovať moderné služby a udržať si finančnú silu a stabilitu.