Vlaky budú počas Veľkej noci jazdiť ako doposiaľ

Bratislava 7. apríla (TASR) – Osobná železničná doprava bude počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov realizovaná tak, ako je to od 14. marca. Vnútroštátne vlaky jazdia a budú jazdiť podľa mimoriadneho grafikonu. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Od 14. marca do odvolania všetky vnútroštátne vlaky premávajú každý deň výlučne podľa grafikonu, ktorý platí štandardne počas soboty.



ZSSK to oznámila v reakcii na obmedzenie voľného pohybu osôb cez Veľkú noc, ktoré schválila vláda na obdobie od stredy do pondelka. "Vzhľadom na predpokladanú možnosť kontrol Policajným zborom SR na železničných staniciach ZSSK odporúča, aby cestujúci prišli s dostatočným časovým predstihom pred pravidelným odchodom vlaku," zdôraznil Kováč.



Železničná spoločnosť zároveň informovala, že vzhľadom na nariadenie vlády o zákaze vychádzania pred Veľkou nocou a počas veľkonočného obdobia budú môcť cestujúci, ktorí si vopred zakúpili cestovné lístky na obdobie od 8. do 13. apríla 2020, vrátiť tieto cestovné doklady bez sankcie.