< sekcia Ekonomika
ZSSK: Vlaky na južnom ťahu sa vracajú na bratislavskú hlavnú stanicu
Obnovením štandardnej prevádzky sa zlepší stabilita dopravy, dochvíľnosť spojov najmä na linke Bratislava - Galanta a zároveň sa obnoví pravidelný polhodinový takt na linke Bratislava - Trnava.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Od soboty 8. novembra Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončia výluku na bratislavskej hlavnej stanici. Do štandardného režimu sa tak vrátia vlaky zo smeru Nové Zámky, Trnava a Galanta, ako aj diaľkové rýchliky Urpín z Banskej Bystrice. Tieto vlaky budú opäť zastavovať aj na stanici Bratislava Vinohrady. Informoval o tom v piatok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Obnovením štandardnej prevádzky sa zlepší stabilita dopravy, dochvíľnosť spojov najmä na linke Bratislava - Galanta a zároveň sa obnoví pravidelný polhodinový takt na linke Bratislava - Trnava,“ priblížil hovorca.
K zmenám dôjde postupne v dvoch etapách. Od soboty 8. novembra budú rýchliky Urpín premávať na bratislavskú hlavnú stanicu a všetky vlaky zo smeru Nové Zámky už nebudú vedené odklonom cez stanicu Bratislava Východ. Následne od pondelka 10. novembra osobné vlaky zo smeru Trnava a Galanta už nebudú vedené na stanicu Bratislava Nové Mesto, ale Bratislava hlavná stanica.
„Obnovením štandardnej prevádzky sa zlepší stabilita dopravy, dochvíľnosť spojov najmä na linke Bratislava - Galanta a zároveň sa obnoví pravidelný polhodinový takt na linke Bratislava - Trnava,“ priblížil hovorca.
K zmenám dôjde postupne v dvoch etapách. Od soboty 8. novembra budú rýchliky Urpín premávať na bratislavskú hlavnú stanicu a všetky vlaky zo smeru Nové Zámky už nebudú vedené odklonom cez stanicu Bratislava Východ. Následne od pondelka 10. novembra osobné vlaky zo smeru Trnava a Galanta už nebudú vedené na stanicu Bratislava Nové Mesto, ale Bratislava hlavná stanica.