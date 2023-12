ZSSK: Vlaky sú počas sviatkov obsadené priemerne na 86 percent

Bratislava 22. decembra (TASR) - Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov je už približne 86 %. Najviac ľudí sa pritom chystá cestovať v piatok a sobotu (23. 12.). V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Posledný pracovný deň tohto týždňa sú takmer plné kapacity v expresných spojeniach Ex 603 až 611 z Bratislavy do Košíc, no cestujúci naplno využijú aj nočný rýchlik Zemplín z hlavného mesta cez Košice až do Humenného. Vypredané sú aj niektoré medzištátne rýchliky z Košíc do Mukačeva, ale aj v opačnom smere," uviedol Drevický.



Počas sviatočného obdobia vypraví ZSSK 25 posilových vlakov, z toho päť expresov a 20 rýchlikov. Posilnených bude aj 24 InterCity (IC) vlakov o 42 vozňov. Vozeň pribudne v sviatočnom období aj k vybraných medzištátnym rýchlikom Zakarpatia na Ukrajinu.



Vlakový dopravca tiež odporučil cestujúcim zabezpečiť si cestovný lístok i miestenku vopred. Čakaniu v radoch pri pokladnici sa môžu cestujúci vyhnúť nákupom lístkov v e-shope, prostredníctvom mobilnej aplikácie či SMS.