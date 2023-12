ZSSK: Vlaky sú pred sviatkami obsadené na približne 84 percent

Bratislava 21. decembra (TASR) - Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú počas vianočných a novoročných sviatkov obsadené už na približne 84 %. Najvyťaženejšie sú expresy alebo nočný rýchlik z Bratislavy do Košíc, a to v dňoch 21. a 22. decembra. Vypredané sú aj niektoré medzištátne rýchliky z Košíc do Mukačeva a späť. Vo štvrtok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku," upozornil Drevický s tým, že dlhému čakaniu v rade pri pokladnici sa môžu cestujúci vyhnúť zakúpením lístka cez e-shop, mobilnú aplikáciu alebo SMS.



Počas sviatočného obdobia vypraví ZSSK 25 posilových vlakov, z toho päť expresov a 20 rýchlikov. Posilnených bude aj 24 InterCity (IC) vlakov o 42 vozňov. Vozeň pribudne v sviatočnom období aj k vybraných medzištátnym rýchlikom Zakarpatia na Ukrajinu.