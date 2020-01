ZSSK vybudovala stredisko technicko-hygienickej údržby a rušňové depo

Vrútky 30. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vybudovala vo Vrútkach stredisko technicko-hygienickej údržby (THÚ) a rušňové depo. Po kolaudácii technológií a budov bude mať ZSSK v Turci najmodernejšiu prevádzku THÚ, v ktorej nájdu prácu desiatky ľudí. Náklady na rekonštrukciu rušňového depa Vrútky nepresiahli 12,3 milióna eur a ZSSK ich hradila z vlastných zdrojov. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.



"Pripravovaná rekonštrukcia uzla Žilina, patriaca Železniciam Slovenskej republiky (koľaje a súvisiaca infraštruktúra), nás donútila hľadať nové miesto pre stredisko THÚ, ktoré by servisovalo vlaky jazdiace v tomto regióne. Rozhodli sme sa preto revitalizovať jedno z najstarších slovenských rušňových dep. Dnes začíname s kolaudáciami našich budúcich najmodernejších prevádzok, ktoré pomôžu vlakom v celom regióne," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Čiastočná rekonštrukcia rušňového depa vo Vrútkach, ktoré vzniklo v roku 1871, zahŕňala podľa hovorcu ZSSK vybudovanie a rekonštrukciu ôsmich objektov s celkovou plochou 3380 metrov štvorcových (m2) a realizáciu nových inžinierskych sietí. "ZSSK vybudovala zázemie pre technicko-hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel - stabilný umývač, rampu odfekálňovania vozňov, čerpaciu stanicu pre tankovanie nafty a AdBlue. Pre zamestnancov zrekonštruovali administratívnu budovu s rozlohou 310 m2. V rámci administratívnej budovy vznikla ubytovňa pre 12 ľudí, jedáleň s kapacitou 120 stravníkov a školiace priestory pre 48 študentov. Rekonštrukciou areálového koľajiska s 20 výhybkami a celkovou dĺžkou koľají 2,2 kilometra sa koľajovo prepojili vybudované objekty," uviedol Kováč.



Doplnil, že pre zaistenie bezpečnosti je celý areál depa oplotený, osvetlený a snímaný kamerovým systémom. "V súčasnej dobe sa predlžuje opravárenská hala R2 z pôvodných 93 metrov na 125 metrov. Budú sa v nej vykonávať jednoduché opravy a prehliadky na ucelených vlakových jednotkách pod strechou v akomkoľvek počasí," dodal hovorca ZSSK.



"Počítame s tým, že zrekonštruované rušňové depo Vrútky bude servisovať aj naše najnovšie elektrické vlaky z českej Škodovky, ktoré očakávame už tento rok. Navyše v rámci duálneho vzdelávania spolupracujeme so Strednou odbornou školou dopravnou Martin-Priekopa. Ak chceme niekoho prilákať do našich radov, musíme mu ukázať pracovné podmienky hodné 21. storočia. Verím, že vo Vrútkach práve také vznikajú," skonštatoval Hlubocký.