ZSSK vyhlásila verejné obstarávanie na nákup nových lôžkových vozňov

Bratislava 20. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) obstaráva nové lôžkové vozne. Obstarať plánuje desať moderných lôžkových vozňov s možnosťou rozšírenia o ďalších 14 kusov. Súčasťou zákazky za vyše 90 miliónov eur je aj kompletný desaťročný servis. Nákup plánuje ZSSK financovať z eurofondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Našou ambíciou je, aby nočné vlaky neboli len praktickým spôsobom dopravy, ale ponúkali skutočný zážitok z cestovania. Chceme, aby ľudia vnímali nočné vlaky na Slovensku ako symbol pohodlia, spoľahlivosti a moderného prístupu. Nové modernizované lôžkové vozne by nám umožnili zlepšiť komfort cestovania a prilákať ďalších cestujúcich. Nočné vlaky už teraz využívajú desaťtisíce ľudí ročne a vďaka tejto modernizácii by záujem mohol vzrásť ešte viac," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Priemerný vek súčasných lôžkových vozňov je vyše 40 rokov a podľa ZSSK už nezodpovedajú potrebám cestujúcich. Lôžkové vozne, ktoré plánuje ZSSK nakúpiť, by mali byť vybavené klimatizáciou, Wi-Fi pripojením, pohodlnými lôžkami a majú byť uzamykateľné.



Novými lôžkovými vozňami chce vlakový dopravca zabezpečiť komfort hotelového typu, modernizácia vozového parku by mala tiež posilniť postavenie železničnej dopravy ako jedného z najekologickejších spôsobov prepravy. ZSSK tak chce tiež umožniť predĺženie slovenských liniek do zahraničia a poskytnúť cestujúcim komfortnejšie a efektívnejšie prepojenie.



"Ministerstvo dopravy SR dlhodobo pracuje na zlepšení osobnej železničnej dopravy na Slovensku, najmä prostredníctvom eurofondov z Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti SR. Podpora projektov, ako je modernizácia lôžkových vozňov, je krokom k tomu, aby železnice ponúkali kvalitné a komfortné služby na európskej úrovni. Usilujeme sa o to, aby osobná železničná doprava predstavovala moderné, ekologické a prirodzené riešenie pre cestujúcich na všetkých typoch trás - od krátkych spojení až po dlhé vzdialenosti," doplnila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.