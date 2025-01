ZSSK vyhlásila verejné obstarávanie na modernizáciu nočných vozňov

Bratislava 28. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na modernizáciu desiatich osobných vozňov, ktoré by mali byť upravené na ležadlové vozne určené pre nočné vlaky. Investícia s predpokladanou hodnotou 36,5 milióna eur by mala umožniť zvýšiť kapacitu a kvalitu nočnej dopravy, čím národný dopravca reaguje na rastúci záujem o cestovanie na dlhé vzdialenosti. Informoval o tom v utorok hovorca spoločnosti Dominik Drevický.



"Modernizácia zahŕňa kompletnú obnovu interiéru vrátane výmeny nástupných a čelných prechodových dverí, inštaláciu nových systémov kúrenia a chladenia, vákuových toaliet, informačného systému, ako aj technické vylepšenia vrátane elektro-magnetickej koľajnicovej brzdy či dosadenia nového centrálneho zdroja energie," priblížila ZSSK.



Upravené vozne by mali byť následne nasadené na nočné spoje medzi významnými mestami, a tým prispieť k rozvoju ekologickej a udržateľnej dopravy na Slovensku.



"Projekt obnovy osobných vozňov je príkladom, ako efektívne využívame európske zdroje na modernizáciu železničnej dopravy, a to najmä prostredníctvom Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti. Ležadlové vozne sú skvelou voľbou pre cestujúcich, ktorí preferujú cenovo dostupnejší spôsob nočného cestovania. Ministerstvo dopravy SR plánuje aj naďalej zlepšovať služby a podporovať udržateľnú mobilitu osobnej železničnej dopravy na Slovensku," doplnila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.