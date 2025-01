Železničná spoločnosť vyhlásila tender na nákup elektrických vlakov

Bratislava 15. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na nákup dvoch elektrických jednotiek pre linku Bratislava - Žilina s možnosťou uplatnenia opcie na ďalšie dva kusy. Predpokladaná hodnota zákazky je 102 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Projekt plánuje ZSSK financovať z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti a Operačného programu Slovensko. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Financovanie z eurofondov je kľúčovým nástrojom na realizáciu takýchto projektov, ktoré podporujú ekologickú a udržateľnú dopravu. Investície do modernizácie železničnej dopravy umožňujú nielen zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich, ale aj výrazný pokrok v environmentálnej oblasti. Nové elektrické jednotky ponúknu nielen lepší komfort pre cestujúcich, ale zároveň prispejú k modernizácii celej železničnej siete na Slovensku, čím podporia prechod na ekologickejšie formy dopravy," uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková.



Nové elektrické vlakové jednotky by mohli byť do prevádzky zaradené v rokoch 2026 až 2028. Mali byť mať kapacitu minimálne 560 miest na sedenie a ich maximálna prevádzková rýchlosť dosiahne 160 kilometrov za hodinu, priblížila ZSSK.



"Nové jednotky, ktoré chceme zabezpečiť na slovenské koľaje, musia spĺňať kritériá nielen aby zvýšili komfort a spokojnosť cestujúcich, ale aj naplnili našu ambíciu držať Slovensko v pohybe ekologicky a efektívne. Tieto inovatívne vozidlá by mali znížiť spotrebu energie na 12 kWh na vlakový kilometer, čím významne prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov. V štúdii realizovateľnosti odhadujeme, že nové jednotky by mali zabezpečiť ročnú úsporu emisií v odhadovanej hodnote najmenej 18.000 eur, čo je jasný krok k zelenšej budúcnosti," doplnil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Podľa ZSSK prínos projektu pre kvalitu dopravy, efektívnosť a udržateľnosť potvrdil aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Podľa hodnotenia ÚHP nové elektrické jednotky zlepšia kvalitu dopravy na linke Bratislava - Žilina, skrátia jazdný čas a zvýšia komfort cestovania. Projekt tiež podľa útvaru pomôže znížiť prevádzkové náklady a emisie skleníkových plynov vďaka nižšej energetickej náročnosti. Návratnosť projektu je podľa ÚHP vyššia ako pôvodne uvádzala štúdia.



Analytici ÚHP odporučili zosúladiť kapacitu vozidiel s počtom cestujúcich, čo môže podľa nich ešte zvýšiť ekonomickú efektivitu projektu. ZSSK podľa svojich slov tieto odporúčania zvážila, avšak rozhodli sa pre vyššiu kapacitu z dôvodu plánov zvyšovať počet cestujúcich na tejto trati.