ZSSK vypraví druhý mimoriadny rýchlik, vlaky sa napĺňajú

Bratislava 31. októbra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre zvýšený záujem cestujúcich okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých posilňuje dopravu. V nedeľu (3. 11.) popoludní vypraví druhý mimoriadny rýchlik. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Niektoré vlaky už pritom hlásia vysokú obsadenosť.



Druhý mimoriadny rýchlik vyrazí z Košíc o 14.14 h a do Bratislavy má plánovaný príchod o 20.16 h. Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví ZSSK celkom 18 posilových vlakov, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku. Dopravu posilní aj pridaním 41 vozňov do 32 vlakov InterCity (IC). Súčasne budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií IC, expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky, regionálne expresy a osobné vlaky, pri ktorých sa predpokladá vyšší záujem cestujúcich.



Úplne obsadený už je štvrtkový rýchlik, ktorý odchádza z Bratislavy o 14.13 h a do Košíc by mal doraziť o 19.53 h. Na 98 % je naplnený IC vlak, ktorý ide vo štvrtok z Viedne o 14.42 h smerom do Košíc, kam má príchod o 20.42 h. Rovnako na 98 % je už vypredaný aj rýchlik s odchodom z hlavného mesta o 16.13 h, ktorý by mal prísť do Košíc o 21.53 h. Vysokú obsadenosť, až 99 %, hlási aj štvrtkový IC vlak štartujúci z Bratislavy o 18.01 h s plánovaným príchodom do Košíc o 22.48 h. Z piatkových (1. 11.) spojov je na 97 % naplnený rýchlik, ktorý odchádza z Bratislavy o 8.13 h, pričom do Košíc by mal doraziť o 13.53 h.



Postupne sa napĺňajú aj nedeľné vlaky. Rýchlik s odchodom o 10.07 h z Košíc, ktorý by mal do Bratislavy prísť o 15.47 h, je obsadený na 97 %. IC vlak vyrážajúci o 11.18 h v rovnakom smere s príchodom do cieľovej stanice o 16.02 h je vypredaný na 98 %. Rovnako je už obsadený aj rýchlik odchádzajúci z Košíc o 12.07 h, ktorý by mal do Bratislavy doraziť o 17.47 h. Na 98 % je už naplnený aj rýchlik štartujúci z Humenného o 14.06 h s príchodom do Bratislavy o 21.04 h. Rýchlik, ktorý vyráža z Košíc o 14.07 h smerom do Bratislavy, kam má prísť o 19.47 h, je obsadený na 97 %. Rovnako naplnený je tiež IC vlak v rovnakom smere s odchodom o 17.12 h z Košíc a príchodom do cieľovej stanice o 22.00 h.