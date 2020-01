ZSSK vypraví v piatok z Bratislavy do Košíc tretí mimoriadny rýchlik

Bratislava 2. januára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok (3. 1.) popoludní vypraví v smere zo západu na východ tretí mimoriadny vlak. Rýchlik vyrazí z Bratislavy o 13.49 h a do Košíc má plánovaný príchod o 19.46 h. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že posledný z celkovo štyroch mimoriadnych rýchlikov pôjde 7. januára 2020 v opačnom smere.



Cestovné lístky a miestenky si odporúča dopravca zabezpečiť v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS.



ZSSK počas minuloročných sviatkov od 21. decembra 2018 do 7. januára 2019 prepravila 1.672.678 cestujúcich. Ako dodal hovorca, počas týchto dní železničná spoločnosť vypravila celkom 24.144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas, teda s meškaním do 5 minút vrátane, 22.589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých "sviatočných" vlakov bolo 1,09 minúty.