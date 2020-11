ZSSK vzhľadom na mimoriadnu situáciu zaznamenáva pokles cestujúcich

Bratislava 12. novembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vzhľadom na mimoriadnu situáciu naďalej zaznamenáva výrazný pokles cestujúcich. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kováč s tým, že najhorší týždeň v preprave bol v tomto roku začiatkom apríla.



V období od 2. do 8. novembra tohto roka ZSSK prepravila 381.183 cestujúcich, pričom za rovnaké obdobie v roku 2019 to bolo až 1.257.356 cestujúcich. Medziročný pokles teda predstavuje 69,68 %. "Najhorší možný týždeň v preprave cestujúcich bol tento rok 15. týždeň (6. – 12. apríla 2020), keď sa vlakmi ZSSK odviezlo len 124.993 cestujúcich. Minulý týždeň sa tak prepravilo o 256.190 cestujúcich viac ako cez najhorší týždeň z prvej vlny," priblížil Kováč. Medziročný pokles ZSSK evidovala vo všetkých segmentoch.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) 21. októbra vyzval dôchodcov, aby v súčasnej situácii zvážili akékoľvek cestovanie. Podotkol, že vo vlakoch ich cestuje ešte viac ako počas prvej vlny koronakrízy. V týždni pred výzvou, od 12. do 18. októbra, bol priemerný denný počet dôchodcov vo vlakoch 11.707. Hovorca ZSSK skonštatoval, že v týždni po výzve, od 26. októbra do 1. novembra, predstavoval priemerný denný počet prepravených dôchodcov 6704 osôb. Je to pokles o 42,73 %. Okrem výzvy ministra však treba však vziať do úvahy aj fakt, že 24. októbra bol na Slovensku s určitými výnimkami vyhlásený zákaz vychádzania. ZSSK zároveň zdôraznila, že cestovanie vlakmi považuje za bezpečné.