ZSSK zatiaľ neplánuje obnoviť dopravu na Ukrajinu

Bratislava 28. februára (TASR) – Medzi Slovenskom a Ukrajinou je od štvrtka (24. 2.) pozastavená osobná vlaková doprava a vlaky premávajú len po hranice s Ukrajinou. Tento stav z dôvodu bezpečnosti zatiaľ Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) neplánuje zmeniť. Je však pripravená prijímať opatrenia nariadené Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR, s ktorým aj naďalej o krízovej situácii aktívne komunikuje. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



ZSSK sa zároveň aktívne podieľa na bezpečnej evakuácii ukrajinských občanov. Kováč priblížil, že v nedeľu (27. 2.) bol v spolupráci s českou Arrivou vypravený evakuačný vlak z Čopu, ktorý smeroval do Prahy a Plzne. ZSSK v spolupráci s Českými dráhami vypravuje aj ďalší humanitárny vlak na pomoc občanom Ukrajiny. Evakuačný vlak v pondelok z Čopu ešte nevyrazil, je však pripravený na hranici a mal by odísť v priebehu dňa.



V piatok (25. 2.) ZSSK zaviedla bezplatnú prepravu vo všetkých vlakoch pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Vo vlakoch s povinnými miestenkami umožní vlakový personál týmto ľuďom prepravu aj bez platnej miestenky.



"Zároveň žiadame občanov Slovenska, aby prejavili primeranú mieru empatie a pomohli im s orientáciou počas prepravy, hľadaním spojov či voľných miest vo vlakoch," apeloval Kováč. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) súčasne vyzval všetky samosprávy na Slovensku, aby po vzore ZSSK zaviedli pre Ukrajincov nulovú tarifu na všetku MHD. Kováč podotkol, že utečenci s pasom alebo občianskym preukazom Ukrajiny môžu bezplatne cestovať aj vo všetkých vlakoch ÖBB v Rakúsku.



Dočasné pozastavenie vlakovej dopravy zo Slovenska na Ukrajinu sa dotklo štyroch regionálnych rýchlikov a štyroch osobných vlakov. Ide o štyri vlaky z Košíc smerom do Mukačeva a z Mukačeva do Košíc, a tiež štyri vlakové spojenia medzi Čiernou nad Tisou a Čopom. ZSSK k tomuto kroku pristúpila z dôvodu konfliktu na Ukrajine.