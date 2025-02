ZSSK zavedie poplatok za nákup lístka v pokladniciach a vo vlakoch

Bratislava 15. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavedie od 15. marca poplatok za servis pri nákupe lístkov v pokladniciach a vlakoch ZSSK. Príplatok v pokladnici bude vo výške 1 euro, vo vlakoch to budú 3 eurá. Nákup lístkov online ostane bez poplatkov. Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Už viac ako 45 % našich zákazníkov nakupuje lístky online, čo je dôkazom, že moderné riešenia sú cestou budúcnosti. Zavedením poplatkov za servis chceme tento trend posilniť a rozšíriť využívanie našich digitálnych služieb na čo najväčší okruh cestujúcich. Rešpektujeme nižšiu mieru znalosti práce s internetom u staršej generácie, a preto servisný poplatok nebudeme uplatňovať u seniorov pri kúpe cestovného lístka so 100 % zľavou, ľudovo povedané zadarmo," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Od 15. marca tak bude dopravca k cestovnému lístku zakúpenému v pokladnici účtovať poplatok za servis vo výške 1 euro. Za nákup lístka vo vlaku si cestujúci za servis priplatia 3 eurá, a to aj pri nástupe v stanici bez otvorenej pokladnice. Od poplatku budú oslobodení seniori nad 62 rokov pri kúpe cestovného lístka na 100 % zľavu, tiež osoby od 70 rokov a držitelia preukazu ŤZP-S.



Podľa ZSSK posledné roky potvrdzujú rastúci trend digitalizácie. Za uplynulých päť rokov vzrástlo používanie mobilnej aplikácie ZSSK na 17,32 %, e-shop dopravcu používa vyše 28 % ľudí, menej sú využívané SMS lístky. Naopak, predaj cestovných lístkov v pokladniach podľa ZSSK klesá, za posledné roky sa znížil zo 69,94 % na 47,68 %.



Digitalizácia podľa dopravcu šetrí nielen čas, ale aj peňaženky cestujúcich a financie ZSSK. Predaj lístka v pokladnici totiž stojí spoločnosť viac ako jedno eur, kým online predaj znižuje tieto náklady na menej ako 0,30 eura. Digitalizácia tiež znižuje potrebu tlače papierových lístkov a prispieva tak k ochrane životného prostredia. "Každé euro získané alebo ušetrené digitalizáciou investujeme späť do zamestnancov, modernizácie vlakov a zlepšovania služieb," doplnil Helexa.