ZSSK zaviedlo telové kamery pre vlakvedúcich do ďalších regiónov SR

Bratislava 14. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) rozšírila projekt telových kamier pre vlakvedúcich aj do ďalších častí Slovenska. Po západnom Slovensku dostali bezpečnostné kamery i vlakvedúci vo vlakoch v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, okolí Levíc i v Nitrianskom kraji. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Projekt ZSSK spustila začiatkom mája, keď bolo na tratiach západného Slovenska nasadených 52 telových kamier pre vlakvedúcich. Od júna k nim pribudlo ďalších 180 kamier, ktoré môžu využívať sprievodcovia na východnom a strednom Slovensku.



"Zvyšné kamery budú v tretej etape zavedené v rámci ostatných lokalít. Cieľom projektu je ochrániť cestujúcich aj vlakový personál pred prípadnými konfliktnými situáciami a celkovo zvýšiť kvalitu cestovania vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko. Na bezpečnosti a pohodlí našich zamestnancov a cestujúcich nám skutočne záleží," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Telová kamera už pomohla pri riešení útoku na vlakový personál ZSSK. Drevický priblížil, že pri kontrole cestovných lístkov vo vlaku do Bratislavy bol vlakvedúci fyzicky napadnutý cestujúcim, ktorý následne z miesta utiekol. Incident však zachytila kamera na uniforme vlakvedúceho, záznam má k dispozícii železničná polícia, ktorá prípad prešetruje.



ZSSK nakúpila celkovo 420 telových kamier. Sú vybavené technológiou, ktorá umožňuje automatické uchovávanie obrazového materiálu z posledných 30 sekúnd pred aktiváciou nahrávania. Záznamy sa automaticky mažú, pokiaľ nie sú vlakvedúcim označené na uchovanie pre ďalšie vyšetrovanie. Nahrávanie môže vlakvedúci aktivovať aj manuálne. Prístup k nahratým údajom majú len poverené osoby, aj to len na žiadosť oprávnených orgánoch alebo ako dôkaz pri riešení sťažností cestujúcich, informoval Drevický.