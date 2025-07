Železnice upozorňujú na zmeny v doprave v nitrianskom regióne

Levice 7. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich na predĺženie výluky na trati v úseku Levice - Veľké Kozmálovce - Nová Baňa. Dôvodom výluky je pokračovanie prác na infraštruktúre zo strany jej manažéra Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), informovala ZSSK.



Súčasné výlukové opatrenia, teda tri súbory náhradnej autobusovej dopravy (NAD) v úsekoch Šaľa - Nová Baňa a Lok/Levice - Nová Baňa zostávajú v platnosti do piatka 11. júla. Zároveň sa mierne upravia časy odchodov a príchodov autobusov NAD.



Vlaky R 118xx v trase Bratislava hl. st. - Banská Bystrica budú zo Šurian odchádzať o osem minút neskôr oproti súčasnosti a NAD Lok/Levice - Nová Baňa bude odchádzať o päť minút neskôr oproti súčasnosti.



Vlaky R 118xx na trase Banská Bystrica - Bratislava hl. st. pôjdu v úseku Lok/Podhájska - Šurany o 10 minút neskôr oproti súčasnosti, NAD Nová Baňa - Lok bude odchádzať o päť minút neskôr oproti súčasnosti a cestujúci z vlaku R 15845/15847 budú prepravení NAD až do Zvolena.



Od soboty 12. júla vstúpia do platnosti ďalšie zmeny. Tri súbory autobusov NAD, ktoré teraz jazdia v úsekoch Šaľa - Nová Baňa a Lok/Levice - Nová Baňa, budú zrušené. Trasy vlakov budú upravené a vlaky budú nahradené autobusmi NAD iba v úseku Kozárovce - Nová Baňa.



ZSSK upozorňuje cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornosť hláseniam na staniciach a inštrukciám vlakového personálu. Vyhľadávače spojení ZSSK na webe a v mobilnej aplikácii nebudú aktualizované.