ZSSK: Železničná doprava prispela k menšiemu znečisťovaniu a emisiám

Bratislava 15. marca (TASR) – Železničná doprava vďaka nárastu počtu cestujúcich a novým vypraveným vlakom prispela k nižším emisiám a menšiemu znečisťovaniu životného prostredia škodlivinami vrátane oxidu uhličitého (CO2) oproti individuálnej doprave. Uviedol to pre TASR hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Priemerná hodnota produkcie CO2 vlakmi ZSSK je podľa Kováča 36,8 gramu CO2 na cestujúceho na jeden kilometer, v prípade lietadla ide o 244 gramov. "Všetci, ktorí dali prednosť vlakovej doprave a cestovali so ZSSK, ušetrili až 690.000 ton CO2 za rok," podotkol. Ako dodal, vlaky zároveň nezaberú toľko miesta, nespotrebujú príliš veľa energie a produkujú nižšiu úroveň hluku ako iné spôsoby dopravy.



ZSSK súčasne víta iniciatívu Európskej komisie (EK) vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc a počas roka zorganizuje podujatia aj na túto tému. Komisia chce týmto spôsobom podporiť plnenie cieľov európskej zelenej dohody v oblasti dopravy. Sériou podujatí, kampaní a iniciatív v roku 2021 bude propagovať železničnú dopravu ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy.



Kováč poznamenal, že železničná spoločnosť vďaka miliónom nových cestujúcich a desiatkam tisíc nových vypravených vlakov od roku 2016 prispela k nižším emisiám a menšiemu znečisťovaniu životného prostredia škodlivinami oproti individuálnej autodoprave. "Hovoríme o miliónoch ton škodlivín, ktoré by desaťtisíce áut vypustili do nášho životného prostredia, ak by nestúpol počet cestujúcich na koľajniciach vďaka podpore štátu," dodal.