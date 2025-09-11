< sekcia Ekonomika
Železničná spoločnosť Slovensko získa ďalšie dva nové vlaky
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podpísala opciu na ďalšie dve veľkokapacitné elektrické jednotky KISS od výrobcu Stadler. Do prevádzky by mali byť nasadené počas grafikonu vlakovej dopravy 2026/2027 na nosnej linke Bratislava - Žilina. Financované budú primárne z európskych zdrojov prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie ZSSK.
Pripomenul, že prvé dve jednotky boli zmluvne zabezpečené už v apríli 2025. Celková hodnota projektu za všetky štyri jednotky môže presiahnuť 100 miliónov eur. Verejné obstarávanie prinieslo ako dodávateľa spoločnosť Stadler, ktorej jednotky už premávajú na linkách Bratislava - Nové Zámky a Bratislava - Trenčín/Púchov.
Elektrické jednotky Stadler KISS sú podľa ZSSK vybavené modernými technológiami, ktoré zvyšujú komfort cestovania a efektivitu prevádzky. Ich kapacita je minimálne 611 miest na sedenie, z toho 582 sedadiel 1. a 2. triedy a 29 sklopných sedadiel. Maximálna prevádzková rýchlosť dosahuje 160 kilometrov za hodinu (km/h).
„Teší ma, že projekt moderných elektrických jednotiek Stadler KISS sa podarilo rozšíriť aj o opciu - je to jasný dôkaz, že modernizácia osobnej železničnej dopravy je pevnou súčasťou našej vízie dynamickej, ekologickej a integrovanej mobility, ktorá je pripravená na budúce výzvy. Financovanie z Plánu obnovy a odolnosti je dôležitým nástrojom, ktorý prináša európske zdroje priamo do každodenného života verejnosti,“ zhodnotila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.
„Vďaka dobrej príprave na čerpanie eurofondov sme mohli rýchlo využiť príležitosť financovať ďalšie vlaky z Plánu obnovy a odolnosti. Obnova vozidlového parku je jedným z hlavných pilierov našej stratégie a rozšírenie projektu o ďalšie jednotky Stadler KISS predstavuje významný míľnik. Postupne nám pribúdajú nové moderné jednotky aj rušne, čím neustále omladzujeme flotilu,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa s tým, že spoločnosť pripravuje množstvo ďalších projektov, ktoré sú pripravené čerpať fondy.
