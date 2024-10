Zmena času z letného na stredoeurópsky sa dotkne troch nočných vlakov

Bratislava 24. októbra (TASR) - Zmena času z letného na stredoeurópsky (SEČ) v noci zo soboty (26. 10.) na nedeľu (27. 10.) ovplyvní nočné vlaky. Tri diaľkové spoje Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) tak budú počas posunu času stáť vo vybraných staniciach, v jazde budú pokračovať po jednej hodine, teda už podľa SEČ. Vo štvrtok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Posun času sa dotkne dvoch nočných rýchlikov medzi Bratislavou a Bánovcami nad Ondavou a medzinárodného vlaku do Prahy. Večerný rýchlik smerom do Bratislavy strávi pri posune času jednu hodinu v Ružomberku, odchádzať bude o 2.07 h SEČ.



Nočný rýchlik z Bratislavy cez Košice do Bánoviec nad Ondavou prestoj strávi v Liptovskej Teplej s odchodom o 2.06 h SEČ. Stáť tu bude z dopravných dôvodov, výstup a nástup cestujúcich nebude možný. Medzinárodný vlak do Prahy bude stáť v Čadci s odchodom o 2.13 h SEČ.



Národný dopravca pripomenul, že posunom času budú ovplyvnené aj vlaky na tratiach susedných železníc. Vlaky, ktoré budú vchádzať na Slovensko po tretej hodine ráno, už pôjdu podľa SEČ.



"K zmene časov dochádza vždy dvakrát ročne - koncom marca sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu a koncom októbra zasa o hodinu dozadu. Tento krok pomáha efektívnejšie využívať denné svetlo, hoci niektorým ľuďom môže narušiť ich biorytmus. Na Slovensku dochádza k pravidelnému každoročnému striedaniu časov od roku 1979," doplnil Drevický.