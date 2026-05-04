ZSSK: Zmeny sa týkajú vlakov medzi Nitrou a Trnavou aj do Budapešti
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku sa dotknú cestujúcich v regionálnej železničnej doprave medzi Nitrou, Leopoldovom a Trnavou, ako aj linky Košice - Budapešť a vybraných medzinárodných vlakov medzi Bratislavou a Budapešťou. Ako v pondelok informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), dôvodom sú výlukové práce manažérov železničnej infraštruktúry na Slovensku aj v Maďarsku. ZSSK v spolupráci so zahraničnými dopravcami prijíma opatrenia s cieľom zabezpečiť pre cestujúcich čo najplynulejšiu prepravu.
Zmeny na úseku Trnava - Leopoldov budú z dôvodu pokračujúcich prác manažéra železničnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) mimoriadne predĺžené o dva dni 5. a 6. mája. „V uvedené dni pôjdu regionálne expresy REX 18xx a osobné vlaky Os 51xx len po Leopoldov. V úseku Leopoldov - Trnava budú odrieknuté. Cestujúci v Leopoldove prestúpia na rýchliky R 107xx Považan smer Trnava, prípadne opačne,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre cestujúcich bude v stanici Leopoldov umožnený prestup na vlaky R 107xx Považan smer Trnava a naopak. Rýchliky Považan pôjdu v úseku Leopoldov - Trnava a späť ako osobné vlaky a mimoriadne zastavia aj v železničnej stanici Brestovany.
„Zároveň v nich budú uznávané cestovné lístky rovnako ako vo vlakoch regionálnej dopravy, teda cestujúcim s nárokom na 100 % zľavu z cestovného stačí pri kontrole vo vlaku ukázať platný preukaz ZSSK na 100 % zľavu,“ ozrejmil hovorca.
V úseku Trnava - Leopoldov nepôjdu vlaky REX 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813,Os 5142, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5153.
Od 4. do 7. mája budú vybrané EuroCity vlaky na linke Košice - Budapešť Keleti v úseku Košice - Hidasnémeti nahradené autobusovou dopravou (NAD). „Dôvodom sú mimoriadne rekonštrukčné práce ŽSR, ktoré majú za následok vylúčenie dopravy v danom úseku,“ vysvetlil Baček. V V úseku Košice - Hidasnémeti NAD nahradí vlaky EC 182, 185, 184, 187, 186, 189.
Náhradné autobusy budú zo stanice Košice odchádzať o 22 minút skôr ako pôvodné vlaky tak, aby bol v stanici Hidasnémeti zabezpečený plynulý prestup do vlaku pokračujúceho do Budapešti. V opačnom smere budú autobusy odchádzať zo stanice Hidasnémeti bezprostredne po príchode vlaku z Budapešti. Cestujúcim preto odporúčame prísť na stanicu s dostatočnou časovou rezervou.
V období od 8. do 10. mája budú dočasné zmeny aj na medzinárodnej linke (Praha) - Bratislava - Štúrovo - Budapest Nyugati. „Vybrané spojenia uvedené na tomto odkaze budú mimoriadne začínať alebo končiť v stanici Budapest Keleti alebo Vác. Dôvodom zmeny sú stavebné práce na modernizácii železničnej infraštruktúry v Budapešti,“ priblížil Baček.
Partnerský dopravca MÁV zabezpečí pri vlakoch zo stanice Vác a späť pre cestujúcich náhradné vlakové spojenie na stanicu Budapest Nyugati. Kyvadlová doprava bude premávať v pravidelných intervaloch podľa osobitného cestovného poriadku.
